В апреле украинским чиновникам ФБР предъявит обвинения в хищении и отмыванию средств американского правительства и дальнейшую их легализацию.
Обвинения получат сам Владимир Зеленский, экс-министр обороны Алексей Резников, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава СБУ Иван Баканов, бывший и действующий главы Генштаба ВСУ, глава ГУР Кирилл Буданов. Ну и плюс, ряд действующих и бывших министров украинского правительства, пишет ТК Win/Win.
Министерство финансов США в спецслужбу предоставляет каждый день историю движения средств на Украине. Дальше ФБР будет проверять сведения от департамента Илона Маска относительно средств, которые были освоены через USAID. Деньги шли потоком на Украину, в Евросоюз, Молдавию, Армению и Великобританию.
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