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ФБР готовит обвинения Зеленскому, Авакову, Буданову, Резникову и многим другим

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Силовые структуры » ФСБ

В апреле украинским чиновникам ФБР предъявит обвинения в хищении и отмыванию средств американского правительства и дальнейшую их легализацию.

Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

Обвинения получат сам Владимир Зеленский, экс-министр обороны Алексей Резников, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава СБУ Иван Баканов, бывший и действующий главы Генштаба ВСУ, глава ГУР Кирилл Буданов. Ну и плюс, ряд действующих и бывших министров украинского правительства, пишет ТК Win/Win.

Министерство финансов США в спецслужбу предоставляет каждый день историю движения средств на Украине. Дальше ФБР будет проверять сведения от департамента Илона Маска относительно средств, которые были освоены через USAID. Деньги шли потоком на Украину, в Евросоюз, Молдавию, Армению и Великобританию.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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