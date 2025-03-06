ФБР готовит обвинения Зеленскому, Авакову, Буданову, Резникову и многим другим

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

В апреле украинским чиновникам ФБР предъявит обвинения в хищении и отмыванию средств американского правительства и дальнейшую их легализацию.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

Обвинения получат сам Владимир Зеленский, экс-министр обороны Алексей Резников, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава СБУ Иван Баканов, бывший и действующий главы Генштаба ВСУ, глава ГУР Кирилл Буданов. Ну и плюс, ряд действующих и бывших министров украинского правительства, пишет ТК Win/Win.

Министерство финансов США в спецслужбу предоставляет каждый день историю движения средств на Украине. Дальше ФБР будет проверять сведения от департамента Илона Маска относительно средств, которые были освоены через USAID. Деньги шли потоком на Украину, в Евросоюз, Молдавию, Армению и Великобританию.