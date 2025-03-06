Объективная реальность — политолог объяснил последствия выхода США из Совета ООН

2:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с аудиторией издания "Военное дело" проанализировал решение Соединенных Штатов покинуть Совет ООН по правам человека, а также дал оценку текущему состоянию информационной борьбы между Россией и западными странами.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ООН

Как отметил эксперт, ранее американский лидер Дональд Трамп поставил подпись под документом, согласно которому США прекращают свое участие в Совете ООН по правам человека.

Отвечая на вопрос о целях, которые преследует Вашингтон, и о том, как этот шаг может повлиять на глобальную стабильность и какие риски несет для других государств, Ищенко высказал мнение, что Соединенные Штаты, подобно России, не считают нужным обременять себя членством в международных организациях, не приносящих им ощутимой выгоды.

По словам политолога, для мирового сообщества данное решение не представляет никакой опасности. Он охарактеризовал его как следствие уже идущего процесса разрушения прежнего миропорядка, вызванного системным кризисом, в условиях, когда новый порядок еще не сформировался.

Ищенко подчеркивает — это не причина текущего противостояния, а один из результатов глобального противоборства, которое, среди прочего, привело к демонтажу Ялтинско-Потсдамской системы безопасности, исчерпавшей себя еще к началу 1990-х годов. Проблемой, по мнению специалиста, является отсутствие альтернативных, новых структур, но для их появления необходимо завершение кризиса и определение победителей. Иного пути, как считает Ищенко, не существует.

Комментируя вопрос о том, что в эпоху передовых технологий основное соперничество между Западом и Россией разворачивается не за территории, а в информационном пространстве за умы людей, политолог дал положительную оценку текущему положению дел.

Он указал на значительное преимущество российской стороны. Одним из свидетельств этого, по мнению Ищенко, является рост числа желающих присоединиться к ШОС и БРИКС на фоне наметившейся тенденции к оттоку участников из Европейского союза и НАТО.