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Нельзя допустить — на Западе рассмотрели вариант размещения войск на Украине

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Силовые структуры » Военные новости

Согласно недавнему интервью YouTube-каналу War & Politics, Великобритания и Франция могут направить свои войска на Украину, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Такое мнение высказал полковник НАТО в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Он подчеркнул, что в случае продолжения боевых действий коалиция НАТО должна пересмотреть свою поддержку Украины. По словам офицера, это может включать не только наземные войска, но и авиационную поддержку.

Де Бреттон-Гордон описал худший вариант развития событий, при котором британским и французским силам, возможно, придется действовать на земле для поддержки Украины в конфликте с Россией, в то время как истребители будут патрулировать воздушное пространство.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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