Нельзя допустить — на Западе рассмотрели вариант размещения войск на Украине

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно недавнему интервью YouTube-каналу War & Politics, Великобритания и Франция могут направить свои войска на Украину, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Такое мнение высказал полковник НАТО в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ нато

Он подчеркнул, что в случае продолжения боевых действий коалиция НАТО должна пересмотреть свою поддержку Украины. По словам офицера, это может включать не только наземные войска, но и авиационную поддержку.

Де Бреттон-Гордон описал худший вариант развития событий, при котором британским и французским силам, возможно, придется действовать на земле для поддержки Украины в конфликте с Россией, в то время как истребители будут патрулировать воздушное пространство.