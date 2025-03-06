Россия активно разрабатывает и внедряет новые образцы вооружения.
Вот 5 наиболее заметных новинок.
1. Гиперзвуковая ракета "Циркон"
Морская гиперзвуковая крылатая ракета. Предназначена для поражения надводных кораблей. Развивает скорость до 8-9 Махов.
Уже стоит на вооружении.
2. Танк Т-14 "Армата"
Основной боевой танк нового поколения. Имеет необитаемую башню и усиленную защиту. Оснащён 125-мм пушкой.
Проходит опытную эксплуатацию.
3. Зенитная ракетная система С-500 "Прометей"
Система противовоздушной и противоракетной обороны. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеет увеличенную дальность обнаружения и поражения.
Уже стоит на вооружении.
4. Истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения. Обладает низкой радиолокационной заметностью и сверхманёвренностью. Оснащён современным комплексом вооружения.
Уже поставляется в войска.
5. Подводная лодка "Князь Олег" проекта "Борей-А"
Атомная подводная лодка стратегического назначения. Несёт баллистические ракеты "Булава". Обладает улучшенными характеристиками малошумности.
Введена в состав военно-морского флота.
Важно отметить, что информация об этих разработках может быть ограничена в силу секретности.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.