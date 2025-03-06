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ТОП-5 самых значимых новинок российского вооружения

Силовые структуры » Военные новости

Россия активно разрабатывает и внедряет новые образцы вооружения.

Танк Т-14 "Армата"
Фото: T-14 Armata by Dmitriy Fomin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Танк Т-14 "Армата"

Вот 5 наиболее заметных новинок.

1. Гиперзвуковая ракета "Циркон"

Морская гиперзвуковая крылатая ракета. Предназначена для поражения надводных кораблей. Развивает скорость до 8-9 Махов.

Уже стоит на вооружении.

2. Танк Т-14 "Армата"

Основной боевой танк нового поколения. Имеет необитаемую башню и усиленную защиту. Оснащён 125-мм пушкой.

Проходит опытную эксплуатацию.

3. Зенитная ракетная система С-500 "Прометей"

Система противовоздушной и противоракетной обороны. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеет увеличенную дальность обнаружения и поражения.

Уже стоит на вооружении.

4. Истребитель Су-57

Многофункциональный истребитель пятого поколения. Обладает низкой радиолокационной заметностью и сверхманёвренностью. Оснащён современным комплексом вооружения.

Уже поставляется в войска.

5. Подводная лодка "Князь Олег" проекта "Борей-А"

Атомная подводная лодка стратегического назначения. Несёт баллистические ракеты "Булава". Обладает улучшенными характеристиками малошумности.

Введена в состав военно-морского флота.

Важно отметить, что информация об этих разработках может быть ограничена в силу секретности.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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