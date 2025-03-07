ВСУ почувствовали безнаказанность и вседозволенность в Дзержинске

Дзержинск - поле боя: ВСУ наращивают силы в городе

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ощущают "безнаказанность и вседозволенность" в Дзержинске (украинское название Торецк), расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Такое заявление сделал военный блогер Михаил Звинчук с своем Telegram-канале "Рыбарь".

Сообщается, что данное явление связано с успешными действиями украинских подразделений специального назначения, которые периодически проводят рейды на территорию города.

"Преисполнившись уверенности в собственных силах, ВСУ продолжили наращивать контингент как в самом городе, так и в его окрестностях", говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что значительная часть городской застройки остается в так называемой "серой зоне", которая стала ареной боевых действий для небольших групп пехоты с обеих сторон конфликта.

Напомним, что 7 февраля Министерство обороны Российской Федерации заявило о переходе под контроль российских войск города Дзержинска, имеющего стратегическое значение в ДНР.