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Угроза Крыму: Военблогер Звинчук заметил наращивание катерного флота Украины как признак подготовки к атаке на Крым

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1:07
Силовые структуры » Военные новости

Существуют признаки, которые могут указывать на возможную подготовку вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Крыма.

Солдат украинской армии наа церемонии открытия учений США Rapid Trident
Фото: flickr.com by Изображения армии США в Европе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солдат украинской армии наа церемонии открытия учений США Rapid Trident

Военный блогер Михаил Звинчук, основатель Telegram-канала "Рыбарь", заявил, что "признаки подготовки украинской армии к атаке на территорию Крымского полуострова видны невооруженным глазом".

По мнению автора, увеличение Украиной численности катерного флота, который в последнее время практически не использовался, является одним из признаков подготовки к атаке на Крым.

Другим важным фактором называют ускоренное развитие беспилотных технологий, в том числе морских дронов.

Тем временем военный эксперт Виталий Киселев заявил, что НАТО продолжает поставки военной техники для армии Украины.

В сентябре 2023 года бойцы армии России ликвидировали несколько украинских катеров со спецназом в районе острова Змеиный.

Сообщается о потерях армии киевского режима в размере около 20 солдат и нескольких судов.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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