Угроза Крыму: Военблогер Звинчук заметил наращивание катерного флота Украины как признак подготовки к атаке на Крым

"Рыбарь": ВСУ могут готовиться к операции в Крыму, несмотря на ее бесперспективность

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Существуют признаки, которые могут указывать на возможную подготовку вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Крыма.

Фото: flickr.com by Изображения армии США в Европе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солдат украинской армии наа церемонии открытия учений США Rapid Trident

Военный блогер Михаил Звинчук, основатель Telegram-канала "Рыбарь", заявил, что "признаки подготовки украинской армии к атаке на территорию Крымского полуострова видны невооруженным глазом".

По мнению автора, увеличение Украиной численности катерного флота, который в последнее время практически не использовался, является одним из признаков подготовки к атаке на Крым.

Другим важным фактором называют ускоренное развитие беспилотных технологий, в том числе морских дронов.

Тем временем военный эксперт Виталий Киселев заявил, что НАТО продолжает поставки военной техники для армии Украины.

В сентябре 2023 года бойцы армии России ликвидировали несколько украинских катеров со спецназом в районе острова Змеиный.

Сообщается о потерях армии киевского режима в размере около 20 солдат и нескольких судов.