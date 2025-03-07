Существуют признаки, которые могут указывать на возможную подготовку вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Крыма.
Военный блогер Михаил Звинчук, основатель Telegram-канала "Рыбарь", заявил, что "признаки подготовки украинской армии к атаке на территорию Крымского полуострова видны невооруженным глазом".
По мнению автора, увеличение Украиной численности катерного флота, который в последнее время практически не использовался, является одним из признаков подготовки к атаке на Крым.
Другим важным фактором называют ускоренное развитие беспилотных технологий, в том числе морских дронов.
Тем временем военный эксперт Виталий Киселев заявил, что НАТО продолжает поставки военной техники для армии Украины.
В сентябре 2023 года бойцы армии России ликвидировали несколько украинских катеров со спецназом в районе острова Змеиный.
Сообщается о потерях армии киевского режима в размере около 20 солдат и нескольких судов.
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