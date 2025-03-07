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Экс-главком Залужный назвал "критические" потери ВСУ

1:23
Силовые структуры » Военные новости

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины  Валерий Залужный заявил, что армия понесла критические потери в конфликте с Россией.

Валерий Залужный
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерий Залужный

6 марта бывший главком украинской армии, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил о огромных потерях украинской армии.

"Это критическая точка", — подчеркнул Залужный.

По его словам, за время проведения специальной военной операции погибло 50 тысяч украинских военнослужащих, еще более 300 тысяч получили ранения.

Сергей Рудской, возглавляющий оперативное управление Генштаба Российской Федерации, заявил, что только за 2024 год армия киевского режима потеряла 590 тысяч военных убитыми и ранеными. С начала конфликта общие потери Украины, по его оценке, превысили миллион человек.

Помимо потерь в живой силе, армия киевского режима также лишились около 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что потери в рядах Вооруженных сил Украины в два раза превышают число мобилизованных.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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