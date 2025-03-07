При ударе "Искандера" по Кривому Рогу уничтожены 28 французских наемников ВС Украины

Почти три десятка французских наемников уничтожены ударом "Искандера".
В результате удара Вооруженных сил РФ по гостинице в Кривом Роге погибли 28 французских наемников. Удар был нанесен с помощью ракетного комплекса "Искандер".
Как уточнил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, сразу после ракетного удара самыми первыми к отелю подъехали сотрудники СБУ.
А с медицинских работников, оказывавших помощь пострадавшим, взяли подписку о неразглашении.
В сети опубликованы фотографии последствий удара по гостинице, на которых видны значительные разрушения, в частности, практически полное разрушение верхнего этажа здания.
Минобороны России ранее сообщало о преимуществах оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в условиях СВО, отмечая его способность наносить высокоточные удары на расстояние до 500 км, в том числе при активном противодействии ПВО противника.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.