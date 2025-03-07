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При ударе "Искандера" по Кривому Рогу уничтожены 28 французских наемников ВС Украины

1:02
Силовые структуры » Военные новости

Почти три десятка французских наемников уничтожены ударом "Искандера".

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

В результате удара Вооруженных сил РФ по гостинице в Кривом Роге погибли 28 французских наемников. Удар был нанесен с помощью ракетного комплекса "Искандер".

Как уточнил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, сразу после ракетного удара самыми первыми к отелю подъехали сотрудники СБУ.

А с медицинских работников, оказывавших помощь пострадавшим, взяли подписку о неразглашении.

В сети опубликованы фотографии последствий удара по гостинице, на которых видны значительные разрушения, в частности, практически полное разрушение верхнего этажа здания.

Минобороны России ранее сообщало о преимуществах оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в условиях СВО, отмечая его способность наносить высокоточные удары на расстояние до 500 км, в том числе при активном противодействии ПВО противника.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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