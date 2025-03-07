Нанесен удар по аэродрому в Ивано-Франковске

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по аэродрому с F-16 в Ивано-Франковске.
РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает об ударе по аэродрому в Ивано-Франковске, где предположительно находятся истребители F-16.
Лебедев уточнил, что информация о повреждениях и последствиях удара для авиационной техники в настоящее время уточняется.
Он отметил, что ранее удары были нанесены по топливно-энергетической системе региона. Ранее глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в городе Южный.
Николаевское подполье сообщало об ударах по тренировочным лагерям украинской армии, складу и технике НАТО в Киевской области в тот же день.
Поступали сообщения о том, что около 70% энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающей нужды военно-промышленного комплекса и ВСУ, было выведено из строя.
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