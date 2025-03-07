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Нанесен удар по аэродрому в Ивано-Франковске

ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Ивано-Франковске
1:07
Силовые структуры » Военные новости

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по аэродрому с F-16 в Ивано-Франковске.

Российский самолет Су-34
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Пурель, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Российский самолет Су-34

РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает об ударе по аэродрому в Ивано-Франковске, где предположительно находятся истребители F-16.

Лебедев уточнил, что информация о повреждениях и последствиях удара для авиационной техники в настоящее время уточняется.

Он отметил, что ранее удары были нанесены по топливно-энергетической системе региона. Ранее глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в городе Южный.

Николаевское подполье сообщало об ударах по тренировочным лагерям украинской армии, складу и технике НАТО в Киевской области в тот же день.

Поступали сообщения о том, что около 70% энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающей нужды военно-промышленного комплекса и ВСУ, было выведено из строя.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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