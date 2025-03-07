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История героизма: медсестра спасла жизни более 500 бойцов в зоне СВО

"По зову сердца": медсестра из зоны СВО спасла более 500 жизней
1:09
Силовые структуры » Военные новости

Медсестра Илона Пшеничная спасла более 500 бойцов в зоне СВО.

Вакцинация
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Вакцинация

Министерство обороны России рассказало о подвиге старшей медсестры-анестезиста Илоны Пшеничной, оказывающей помощь российским военнослужащим в зоне проведения боевых действий на территории Украины.

"Более 500 операций, и все бойцы, которые к нам попадали, мы ни одного бойца не потеряли. Я горжусь этим", — подчеркнула Илона Пшеничная.

В военном ведомстве Российской Федерации отметили, что старшая медсестра отправилась в зону боевых действий "по зову сердца" с самого начала проведения спецоперации в 2022 году.

Кроме российских солдат, Пшеничная и ее коллеги часто оказывают медицинскую помощь мирному населению.

На родине Илону Пшеничную ожидают её родители, трое сыновей и супруг.

Ранее медик-штурмовик батальона Каштана спецназа "Ахмат" с позывным Сирота показал военкору RT Владу Андрице подарок от спасённого им бойца с пробитым лёгким.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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