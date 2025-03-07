Медсестра Илона Пшеничная спасла более 500 бойцов в зоне СВО.
Министерство обороны России рассказало о подвиге старшей медсестры-анестезиста Илоны Пшеничной, оказывающей помощь российским военнослужащим в зоне проведения боевых действий на территории Украины.
"Более 500 операций, и все бойцы, которые к нам попадали, мы ни одного бойца не потеряли. Я горжусь этим", — подчеркнула Илона Пшеничная.
В военном ведомстве Российской Федерации отметили, что старшая медсестра отправилась в зону боевых действий "по зову сердца" с самого начала проведения спецоперации в 2022 году.
Кроме российских солдат, Пшеничная и ее коллеги часто оказывают медицинскую помощь мирному населению.
На родине Илону Пшеничную ожидают её родители, трое сыновей и супруг.
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