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Курское направление: ВСУ добивают раненых, чтобы предотвратить сдачу в плен

Шокирующие приказы ВСУ: Раненых солдат добивают, чтобы не допустить сдачи в плен
Силовые структуры

Источники в силовых структурах Российской Федерации сообщили о жестокой практике, применяемой в подразделениях Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Суджанском направлении.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

По данным информационного агентства ТАСС, командиры украинских подразделений отдают своим подчиненным преступные приказы – добивать раненых солдат, чтобы они не попали в плен к российским войскам.

"Украинские офицеры отдают приказы: раненые должны быть ликвидированы, чтобы не пополнять ряды пленных", - цитирует ТАСС слова своего источника.

Эта информация стала известна на фоне участившихся случаев сдачи в плен украинскими военнослужащими в районе города Суджа, Курской области. Сообщается, что более десяти солдат ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону российских войск.

Одновременно с этим, российские морские пехотинцы из группировки "Север" продолжают продвижение вглубь лесного массива на юге Суджанского района, тесня украинские подразделения.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщают, что только за прошедший февраль в плен российским войскам сдалось 173 военнослужащих ВСУ. Большинство из них принимали участие в недавнем украинском наступлении в Курской области.

Представители российского военного ведомства подчеркивают, что сдача в плен – это осознанный выбор украинских солдат, позволяющий им сохранить свои жизни и избежать бессмысленной гибели.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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