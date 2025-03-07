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Беспилотники смерти: Пленный рассказал, как ВСУ ликвидировали раненых сослуживцев с помощью дронов

Предательство в окопах: Пленный ВСУ рассказал, как украинские военные ликвидируют своих же
1:42
Силовые структуры

Информационное издание Известия опубликовало интервью взятого в плен украинского военнослужащего Виктора Зеленко, который утверждает, что солдаты Вооруженных Сил Украины (ВСУ) намеренно ликвидировали своих же сослуживцев в районе Курской области, используя для этого различные способы, включая сброс снарядов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

По словам Зеленко, в одном из эпизодов украинские дроны нанесли удары по укрытию, в котором находились украинские солдаты. В результате обстрела стены укрытия были разрушены, а осколки ранили находящихся внутри военнослужащих.

"Я спустился в погреб, не знал, куда деваться. По нам свои же отработали", рассказал украинский военнопленный.

В другом случае, по словам Зеленко, раненый украинский боец обратился по радиосвязи за помощью к другому украинскому подразделению, однако получил отказ в эвакуации. Впоследствии, как утверждает Зеленко, сослуживцы сбросили на раненого снаряды с дрона, что привело к его гибели.

Данные заявления украинского военнопленного вызвали широкий общественный резонанс и требуют тщательной проверки со стороны компетентных органов.

Важно отметить, что информация, предоставленная военнопленными, не всегда является полностью достоверной и может содержать элементы дезинформации или быть подвержена влиянию различных факторов.

Тем не менее, данное сообщение вызывает серьезную обеспокоенность и требует проведения объективного расследования с целью установления истинных обстоятельств произошедшего.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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