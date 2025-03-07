Информационное издание Известия опубликовало интервью взятого в плен украинского военнослужащего Виктора Зеленко, который утверждает, что солдаты Вооруженных Сил Украины (ВСУ) намеренно ликвидировали своих же сослуживцев в районе Курской области, используя для этого различные способы, включая сброс снарядов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По словам Зеленко, в одном из эпизодов украинские дроны нанесли удары по укрытию, в котором находились украинские солдаты. В результате обстрела стены укрытия были разрушены, а осколки ранили находящихся внутри военнослужащих.
"Я спустился в погреб, не знал, куда деваться. По нам свои же отработали", рассказал украинский военнопленный.
В другом случае, по словам Зеленко, раненый украинский боец обратился по радиосвязи за помощью к другому украинскому подразделению, однако получил отказ в эвакуации. Впоследствии, как утверждает Зеленко, сослуживцы сбросили на раненого снаряды с дрона, что привело к его гибели.
Данные заявления украинского военнопленного вызвали широкий общественный резонанс и требуют тщательной проверки со стороны компетентных органов.
Важно отметить, что информация, предоставленная военнопленными, не всегда является полностью достоверной и может содержать элементы дезинформации или быть подвержена влиянию различных факторов.
Тем не менее, данное сообщение вызывает серьезную обеспокоенность и требует проведения объективного расследования с целью установления истинных обстоятельств произошедшего.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.