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Чудо на передовой: телефон спас жизнь российского военного, сообщил военкор

Телефон ценой жизни: военкор сообщил о чудесном спасении российского солдата
1:12
Силовые структуры » Военные новости

Смартфон российского военнослужащего стал его спасением от пули.

Российские военные, армия России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Военкор Первого канала Дмитрий Кулько сообщил в своем Telegram-канале, что мобильный телефон спас жизнь российскому военнослужащему, приняв на себя пулю.

Сообщается, что в кармане российского солдата также находилась икона. Он продемонстрировал пробитую пулей куртку и разбитый телефон, на экране которого виден след от пули.

Ранее сообщалось о подвиге бойца российской группировки войск "Днепр" на Ореховском направлении, который, по сообщениям, закрыл собой украинского пленного во время атаки беспилотного летательного аппарата. Официальных комментариев от Минобороны России не поступало.

Военнослужащий, участвующий в СВО, рассказал, что его жизнь спасла фляга времен Великой Отечественной войны, остановившая летевший в него осколок.

Ранее был случай, когда нательный крест сохранил жизнь участнику специальной военной операции.

В данном инциденте солдаты армии России попали под обстрел и были вынуждены отойти на безопасное расстояние.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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