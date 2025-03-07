Прорыв в Курской области: Российская армия изолировала плацдарм ВСУ, над украинскими войсками нависла угроза окружения

Курский котел затягивается: Российские войска отрезали плацдарм ВСУ

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска осуществили операцию по изоляции основной части плацдарма, удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российский танк

Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". В сообщении подчеркивается, что создаются предпосылки для формирования так называемого "котла" для подразделений противника, находящихся в окружении.

О прорыве российских военных в Курской области стало известно 7 марта.

Согласно информации, представленной Telegram-каналом, в настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации установили полный контроль или держат под огневым контролем все основные дороги, соединяющие город Суджа с остальной территорией, контролируемой украинскими войсками.

Таким образом, плацдарм ВСУ оказался отрезанным от основных путей снабжения и пополнения личного состава.

Ранее источник в силовых структурах сообщил о том, что украинские командиры отдали приказ своим подчиненным добивать раненых солдат, чтобы предотвратить их сдачу в плен российским войскам. Данная информация вызвала широкий общественный резонанс и подчеркивает жестокость боевых действий в данном регионе.

Создание "котла" для украинских подразделений в Курской области может привести к значительным потерям в живой силе и технике со стороны ВСУ, а также к дестабилизации оперативной обстановки в регионе.