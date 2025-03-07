Российские войска осуществили операцию по изоляции основной части плацдарма, удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.
Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". В сообщении подчеркивается, что создаются предпосылки для формирования так называемого "котла" для подразделений противника, находящихся в окружении.
О прорыве российских военных в Курской области стало известно 7 марта.
Согласно информации, представленной Telegram-каналом, в настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации установили полный контроль или держат под огневым контролем все основные дороги, соединяющие город Суджа с остальной территорией, контролируемой украинскими войсками.
Таким образом, плацдарм ВСУ оказался отрезанным от основных путей снабжения и пополнения личного состава.
Ранее источник в силовых структурах сообщил о том, что украинские командиры отдали приказ своим подчиненным добивать раненых солдат, чтобы предотвратить их сдачу в плен российским войскам. Данная информация вызвала широкий общественный резонанс и подчеркивает жестокость боевых действий в данном регионе.
Создание "котла" для украинских подразделений в Курской области может привести к значительным потерям в живой силе и технике со стороны ВСУ, а также к дестабилизации оперативной обстановки в регионе.
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