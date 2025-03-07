МО РФ: Подразделение ВСУ уничтожено расчетами БПЛА в Курской области

Российские БПЛА уничтожили подразделение ВСУ в Курской области

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Расчеты БПЛА уничтожили подразделение ВСУ в курском приграничье.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Совместные учения армий России и Белоруссии в Бресте

В военном ведомстве армии России, что расчеты FPV-дронов гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка выявили и ликвидировали подразделение украинской армии в приграничном районе Курской области.

Сообщается, что после обнаружения цели разведкой, координаты были переданы в командный пункт.

Затем ударные дроны со взрывчаткой были направлены к месту расположения подразделения армии Украины.

Операторы дронов произвели точное прицеливание и сбросили боеприпас, который успешно поразил цель.

6 марта Министерство обороны сообщило, что потери армии киевского режима за сутки составили более 170 военнослужащих на курском направлении.

Российские войска отслеживают все перемещения противника в режиме реального времени и уничтожают выявленные цели артиллерией и ударными дронами.

Армия киевского режима продолжает попытки форсировать Днепр на катерах, но они оказываются безуспешными территория контролируется армией РФ.