Расчеты БПЛА уничтожили подразделение ВСУ в курском приграничье.
В военном ведомстве армии России, что расчеты FPV-дронов гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка выявили и ликвидировали подразделение украинской армии в приграничном районе Курской области.
Сообщается, что после обнаружения цели разведкой, координаты были переданы в командный пункт.
Затем ударные дроны со взрывчаткой были направлены к месту расположения подразделения армии Украины.
Операторы дронов произвели точное прицеливание и сбросили боеприпас, который успешно поразил цель.
6 марта Министерство обороны сообщило, что потери армии киевского режима за сутки составили более 170 военнослужащих на курском направлении.
Российские войска отслеживают все перемещения противника в режиме реального времени и уничтожают выявленные цели артиллерией и ударными дронами.
Армия киевского режима продолжает попытки форсировать Днепр на катерах, но они оказываются безуспешными территория контролируется армией РФ.
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