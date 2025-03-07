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СВО может перейти в новую стадию: прогноз Апти Алаудинова

Алаудинов допустил переход СВО в новую стадию в 2025 году
1:17
Силовые структуры » Военные новости

Генерал-лейтенант Алаудинов представил два исхода военного конфликта на Украине.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

Командир спецназа "АХМАТ" Апти Алаудинов проинформировал, что военная операция может перейти в новую стадию в 2025 году с использованием всех видов вооружения.

Он также предположил, что Североатлантический Альянс может распасться, а Европа согласится на любые условия ради мира с Российской Федерацией.

Алаудинов также заявил, что для тех, кто стремится к продолжению конфликта, противостояние с Российской Федерацией закончится так же, как и для их предшественников ничем хорошим.

Заявления Апти Алаудинова о возможном завершении конфликта и его последствиях на международной арене перекликаются с мнением других военных экспертов, в том числе бывшего командира батальона "Спарта" Артема Жоги, который прогнозирует окончание активной фазы спецоперации к весне 2025 года.

Спецоперация началась по приказу президента России с 24 февраля 2022 года. Главная цель Сво- защита мирных жителей Донбасса от армии киевского режима.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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