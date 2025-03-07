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Ростовская область подверглась атаке беспилотников, все цели сбиты

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
1:07
Силовые структуры » Военные новости

В Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА.

Совместные учения армий России и Белоруссии в Бресте
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Совместные учения армий России и Белоруссии в Бресте

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников армии Украины в Усть-Донецком районе.

Таким образом, благодаря действиям сил противовоздушной обороны удалось избежать постраданий граждан и предотвратить разрушения.

Противовоздушная оборона Российской Федерации уничтожила за ночь два беспилотника армии киевского режима над Ростовской и Воронежской областями.

Системы ПВО отразили ночную атаку беспилотников в Каменске, жертв и разрушений нет.

Ранее в Ростовской области в результате атаки дронов украинской армии загорелся нефтепровод.

Кроме того, из-за обломков дронов начался пожар на складе в населённом пункте Сохрановка.

Слюсарь заявил, что возгорания ликвидированы. Кроме того, он подчеркнул, что военные РФ отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Новошахтинске.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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