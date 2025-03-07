Ростовская область подверглась атаке беспилотников, все цели сбиты

В Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников армии Украины в Усть-Донецком районе.
Таким образом, благодаря действиям сил противовоздушной обороны удалось избежать постраданий граждан и предотвратить разрушения.
Противовоздушная оборона Российской Федерации уничтожила за ночь два беспилотника армии киевского режима над Ростовской и Воронежской областями.
Системы ПВО отразили ночную атаку беспилотников в Каменске, жертв и разрушений нет.
Ранее в Ростовской области в результате атаки дронов украинской армии загорелся нефтепровод.
Кроме того, из-за обломков дронов начался пожар на складе в населённом пункте Сохрановка.
Слюсарь заявил, что возгорания ликвидированы. Кроме того, он подчеркнул, что военные РФ отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Новошахтинске.
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