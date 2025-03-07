В Одессе заявили об изменении тактики российских дронов и усилении атак

Новая тактика российских дронов: массированные атаки на Одессу

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новая тактика военнослужащих армии России поставила ПВО Украины в тупик.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Военнослужащие армии России изменили тактику применения ударных беспилотников, нанося удары по Одессе и прилегающим районам не поочередно, а сразу массовыми группами.

Ранее дроны запускались поочередно с интервалом около 15-20 секунд, что растягивало атаку на несколько часов и позволяло ПВО отслеживать и реагировать на угрозу.

"Противодействовать этой атаке "роем" гораздо сложнее, для этого нужно больше огневых групп ПВО", - пишет источник.

Теперь же тактика изменилась: "Герани" выстраиваются в плотный боевой порядок над морем в течение 15-20 минут, а затем наносят одновременный удар сразу по нескольким целям в течение 10 минут.

Армия России каждый день наносят удары по украинской инфраструктуре, уничтожая значимые для них военные объекты.

24 февраля по приказу президента Путина началась сво по защите мирных жителей Донбасса и освобождение территорий от армии киевского режима.