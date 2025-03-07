Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BMW X2 рвется в дамские любимчики: раскрываем рейтинг самых женственных авто
Клубника плодоносит как бешеная — секретная подкормка огородников
Непробиваемый монстр: в зоне СВО засекли бронемашину, выдержавшую ракетный удар
Космические снимки раскрыли страшную правду о реке Лена: Якутску грозит опасность — медлить нельзя
Секреты хранения томатной пасты: забудьте о плесени раз и навсегда
Больше энергии без кофеина — всего один компонент изменит ваш утренний ритуал
Томаты без гнили, а розы в пышном цвету — попробуйте молочную подкормку
От мелодрамы и трагифарса до документального стендапа – весной Театр МОСТ представит многообразие сценических жанров
Новый Sur-Ron Light Bee X: электромотоцикл, который впечатлит даже профессионалов

В Одессе заявили об изменении тактики российских дронов и усилении атак

Новая тактика российских дронов: массированные атаки на Одессу
1:10
Силовые структуры » Военные новости

Новая тактика военнослужащих армии России поставила ПВО Украины в тупик.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Военнослужащие армии России изменили тактику применения ударных беспилотников, нанося удары по Одессе и прилегающим районам не поочередно, а сразу массовыми группами.

Ранее дроны запускались поочередно с интервалом около 15-20 секунд, что растягивало атаку на несколько часов и позволяло ПВО отслеживать и реагировать на угрозу.

"Противодействовать этой атаке "роем" гораздо сложнее, для этого нужно больше огневых групп ПВО", - пишет источник. 

Теперь же тактика изменилась: "Герани" выстраиваются в плотный боевой порядок над морем в течение 15-20 минут, а затем наносят одновременный удар сразу по нескольким целям в течение 10 минут.

Армия России каждый день наносят удары по украинской инфраструктуре, уничтожая значимые для них военные объекты.

24 февраля по приказу президента Путина началась сво по защите мирных жителей Донбасса и освобождение территорий от армии киевского режима.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Бабушкин стиль снова в тренде: какие советские вещи стали модными
Недвижимость
Бабушкин стиль снова в тренде: какие советские вещи стали модными Аудио 
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Еда и рецепты
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Невзлетевшие крылья. Советские самолёты, которые так и не полетели   Дмитрий Плотников Зачем прятали жен и дочерей в Европе 300 лет назад: шокирующие факты Игорь Буккер Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Последние материалы
Новая тактика российских дронов: массированные атаки на Одессу
Новый Sur-Ron Light Bee X: электромотоцикл, который впечатлит даже профессионалов
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Лазерное освещение: будущее, которое уже наступило
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно
"У Украины нет выбора": Трамп предсказал мирную сделку с Россией
Зумеры бунтуют против грамматики, или почему они отказываются от заглавных букв
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление
США и Украина проведут переговоры 11 марта в Саудовской Аравии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.