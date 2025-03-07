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Трамп пообещал санкции России, а хуже станет Украине

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Силовые структуры » Военные новости

Российские Вооружённые силы буквально «разносят» армию Украины на поле боя.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Лидер США призвал Украину и Россию немедленно начать мирные переговоры.

Глава Соединённых Штатов также сказал, что рассматривает введение очередных санкций против Российской Федерации якобы ради урегулирования конфликта на Украине.

Однако надо понимать, что призыв к усилению антироссийских санкций это сигнал не Москве, Киеву. И после обещания санкций Зеленский и его администрация разумеется, не сядут за стол переговоров, и тогда никакой встречи между украинцами и россиянами не будет.

А значит, наступление русских воинов продолжится.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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