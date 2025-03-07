Евросоюз встает на путь войны — реформа превратит Европу в военный лагерь

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В рамках саммита, состоявшегося 6 марта, было принято решение о трансформации Евросоюза из экономического объединения в оборонительный альянс.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Это стратегическое изменение получило поддержку от 26 из 27 членов партнерства, тогда как единственная страна, выступившая против, — Венгрия — не смогла повлиять на итоговое решение. Об этом сообщает ресурс "Царьград".

ЕС движется по пути, аналогичному НАТО, преобразуясь в военный блок. Такой шаг вызывает сомнения по поводу возможности вступления Украины в союз, поскольку перспективы интеграции вынуждают пересматривать ее политическую и военную направленность как элемента, потенциально враждебного России объединения.

Также на саммите подчеркнули, что Европа обязана самостоятельно реагировать на вопросы национальной безопасности. В связи с этим Европейский инвестиционный банк будет переориентирован на поддержку оборонных программ, что должно усилить финансовую базу для военной модернизации.

Министр обороны Великобритании, выступая на встрече с коллегой из США, отметил, что вызов, исходящий от Соединенных Штатов, был принят европейской стороной. По его словам, принятие этого вызова демонстрирует готовность ЕС столкнуться с новыми угрозами и укрепить собственную оборону.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

