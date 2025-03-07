Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Растут на глазах: 3 растения, которые нужно посадить в марте — ваш сад станет оазисом
Смородина под атакой тли? Это народное средство избавит от вредителей быстро
Как превратить балкон в уютное место: 7 простых шагов
Забудьте о болезнях роз: вот что нужно сделать весной для роскошного цветения
Массовые акции протеста — Сербию захлестнули студенческие выступления
Кошка, которая забирает болезни и защищает от сглаза — стоит ли завести
Путь дипломатии — Белый дом сделал новое заявление по Украине
Весна пришла, а сил нет? Как пережить смену сезонов без хандры и лишнего веса
Мечта о плоском животе станет реальностью: рекомендации диетолога

Евросоюз встает на путь войны — реформа превратит Европу в военный лагерь

1:27
Силовые структуры » Военные новости

В рамках саммита, состоявшегося 6 марта, было принято решение о трансформации Евросоюза из экономического объединения в оборонительный альянс.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Это стратегическое изменение получило поддержку от 26 из 27 членов партнерства, тогда как единственная страна, выступившая против, — Венгрия — не смогла повлиять на итоговое решение. Об этом сообщает ресурс "Царьград".

ЕС движется по пути, аналогичному НАТО, преобразуясь в военный блок. Такой шаг вызывает сомнения по поводу возможности вступления Украины в союз, поскольку перспективы интеграции вынуждают пересматривать ее политическую и военную направленность как элемента, потенциально враждебного России объединения.

Также на саммите подчеркнули, что Европа обязана самостоятельно реагировать на вопросы национальной безопасности. В связи с этим Европейский инвестиционный банк будет переориентирован на поддержку оборонных программ, что должно усилить финансовую базу для военной модернизации.

Министр обороны Великобритании, выступая на встрече с коллегой из США, отметил, что вызов, исходящий от Соединенных Штатов, был принят европейской стороной. По его словам, принятие этого вызова демонстрирует готовность ЕС столкнуться с новыми угрозами и укрепить собственную оборону.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Недвижимость
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка Аудио 
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью
Наука и техника
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью Аудио 
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Еда и рецепты
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Последние материалы
Растут на глазах: 3 растения, которые нужно посадить в марте — ваш сад станет оазисом
Смородина под атакой тли? Это народное средство избавит от вредителей быстро
Как превратить балкон в уютное место: 7 простых шагов
Забудьте о болезнях роз: вот что нужно сделать весной для роскошного цветения
Массовые акции протеста — Сербию захлестнули студенческие выступления
Кошка, которая забирает болезни и защищает от сглаза — стоит ли завести
Путь дипломатии — Белый дом сделал новое заявление по Украине
Весна пришла, а сил нет? Как пережить смену сезонов без хандры и лишнего веса
Мечта о плоском животе станет реальностью: рекомендации диетолога
Они не способны заменить США — судьба военной помощи Великобритании ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.