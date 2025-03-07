Армия Европы на границе РФ — новое предложение из недр НАТО

Экс постпред США при НАТО Иво Даалдер выразил мнение, что эффективность контингента ЕС на территории Украины будет обеспечена под командованием НАТО.
В одном из своих материалов для журнала Foreign Policy он подчеркнул, что европейское военное присутствие должно функционировать под руководством альянса, даже если Соединённые Штаты останутся вне активных наземных операций.
По мнению Даалдера, для достижения оперативного эффекта требуется обеспечить военным из ЕС доступ к ресурсам НАТО, поскольку они уже получают подготовку и участвуют в боевых действиях в рамках совместных операций с США.
Он предложил развернуть на Украине четыре бронетанковые бригады, оснащённые авиационной поддержкой, а также внедрить системы противовоздушной и противоракетной обороны. В числе условий для формирования контингента он обозначил необходимость участия Киева в переговорах по прекращению огня, передачи информации о результатах переговоров, отсутствия ограничений на использование военных ресурсов со стороны столицы и поддержки западных партнёров.
НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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