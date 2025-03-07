Восстановить помощь — стало известно требование республиканцев по Украине

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Силовые структуры » Военные новости

Ряд законодателей-республиканцев выступили с предложением возобновить военную поддержку Киеву вместе с развединформацией.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

Они обратились к президенту Дональду Трампу с призывом отменить ранее принятое решение о приостановлении поставок вооружения и разведданных для Украины.

Среди тех, кто настаивает на возобновлении поддержки, оказались сенатор Том Тиллис, руководитель сенатского комитета по бюджетным вопросам Сьюзан Коллинс, сенатор Тодд Янг, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн и другие.

В то же время, как сообщает Financial Times, Вашингтон перестал передавать Киеву разведывательную информацию. Ранее Министерство обороны США сообщало РИА Новости, что в 18:00 в понедельник (что соответствует 2:00 по московскому времени во вторник) поступил приказ о полном прекращении военной помощи Украине. Представитель Пентагона уточнил, что приостановка затрагивает даже тот комплект вооружения, который уже находился в пути.

Кроме того, в конце февраля в Белом доме произошёл конфликт между президентом Трампу и Владимиром Зеленским. По имеющейся информации, американский лидер выразил недовольство действиями Зеленского, требуя от него согласия на прекращение огня и отказа от критики в адрес российского руководства.

Заместитель главы Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс охарактеризовал позицию Зеленского как неблагодарную в вопросах поддержки демократии, подчеркнув, что обвинения в адрес России и угрозы в отношении США неприемлемы. В результате этой напряжённой встречи украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, и соглашение о совместной разработке украинских недр так и не было оформлено.

Уточнения

Республика́нская па́ртия американская правая консервативная правящая политическая партия, одна из двух основных политических партий США, наряду с Демократической партией.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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