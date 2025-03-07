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Они не способны заменить США — судьба военной помощи Великобритании ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Посол России в Лондоне, Андрей Келин, высказался о том, что Великобритания не способна самостоятельно обеспечить поддержку Киеву на уровне США.

Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд
Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд

По его словам, даже если британские военные формирования сумеют собрать определённое количество сил, остаётся вопрос об их полной боевой готовности, особенно в авиационном компоненте.

Кроме этого в интервью России 24 он отметил, что страна располагает приличным числом самолётов, однако их эксплуатация на должном уровне требует дополнительного внимания.

Также Келин подчеркнул, что самой Великобритании, в том числе в сфере разведки, не под силу заменить Соединённые Штаты. Посол отметил, что боеспособность британской армии оставляет желать лучшего, что свидетельствует о наличии существенных пробелов в обеспечении оперативного уровня готовности вооружённых сил.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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