Посол России в Лондоне, Андрей Келин, высказался о том, что Великобритания не способна самостоятельно обеспечить поддержку Киеву на уровне США.
По его словам, даже если британские военные формирования сумеют собрать определённое количество сил, остаётся вопрос об их полной боевой готовности, особенно в авиационном компоненте.
Кроме этого в интервью России 24 он отметил, что страна располагает приличным числом самолётов, однако их эксплуатация на должном уровне требует дополнительного внимания.
Также Келин подчеркнул, что самой Великобритании, в том числе в сфере разведки, не под силу заменить Соединённые Штаты. Посол отметил, что боеспособность британской армии оставляет желать лучшего, что свидетельствует о наличии существенных пробелов в обеспечении оперативного уровня готовности вооружённых сил.
Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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