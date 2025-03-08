Подразделения армии России через трубу пробрались в Суджу

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские подразделения атакуют курскую Суджу с нескольких направлений.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Армия России

Каналы врага распространяют информацию, что русские воины опять воспользовались трубой под землёй, выйдя непосредственно в Суджу, где атакуют ВСУ с тыла. Возможно, это была труба газотранспортной системы.

В данный момент неонацисты пытаются удержать коридор из Суджи на Юнаковку.

Любые их передвижения в этой зоне выявляются БПЛА, и по живой силе и технике противника наносятся удары. Есть данные, что ВСУ, исходя из сложившейся обстановки, собираются вывести солдат из Курской области.

Командование ВС РФ предпринимает меры по уничтожению гарнизона врага.