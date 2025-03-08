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Подразделения армии России через трубу пробрались в Суджу

0:48
Силовые структуры » Военные новости

Российские подразделения атакуют курскую Суджу с нескольких направлений.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

Каналы врага распространяют информацию, что русские воины опять воспользовались трубой под землёй, выйдя непосредственно в Суджу, где атакуют ВСУ с тыла. Возможно, это была труба газотранспортной системы.

В данный момент неонацисты пытаются удержать коридор из Суджи на Юнаковку. 

Любые их передвижения в этой зоне выявляются БПЛА, и по живой силе и технике противника наносятся удары. Есть данные, что ВСУ, исходя из сложившейся обстановки, собираются вывести солдат из Курской области.

Командование ВС РФ предпринимает меры по уничтожению гарнизона врага. 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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