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Дорога на Суджу за неделю превратилась в кладбище ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

С самого начала после остановки продвижения ВСУ надо было переводить бои в Сумскую область к основанию их проникновения в Курское приграничье.

ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВС РФ

Об этом заявил российский либеральный аналитик Валерий Ширяев.

"Главные усилия ВС РФ должны быть сосредоточены не в Курской области, где их остановили, а в Сумской области. И сейчас это происходит. К единственной дороге, по которой осуществляется снабжение ВСУ, приблизились в Сумской области, заняв украинское село. Теперь это дорога контролируется, туда собрали минимум две мощные команды опытных операторов дронов. Практически каждую четвёртую-пятую машину подбивают", — в эфире видеоблога отметил эксперт.

По его словам, буквально за неделю трасса превратилась в кладбище битой военной техники, что существенно ослабляет группировку ВСУ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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