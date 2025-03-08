Дорога на Суджу за неделю превратилась в кладбище ВСУ

С самого начала после остановки продвижения ВСУ надо было переводить бои в Сумскую область к основанию их проникновения в Курское приграничье.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВС РФ

Об этом заявил российский либеральный аналитик Валерий Ширяев.

"Главные усилия ВС РФ должны быть сосредоточены не в Курской области, где их остановили, а в Сумской области. И сейчас это происходит. К единственной дороге, по которой осуществляется снабжение ВСУ, приблизились в Сумской области, заняв украинское село. Теперь это дорога контролируется, туда собрали минимум две мощные команды опытных операторов дронов. Практически каждую четвёртую-пятую машину подбивают", — в эфире видеоблога отметил эксперт.

По его словам, буквально за неделю трасса превратилась в кладбище битой военной техники, что существенно ослабляет группировку ВСУ.