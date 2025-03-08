Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весной не хватает яркости? Бронзирование волос — ваш идеальный выбор
Ножки будут как с обложки! Как лучше разминать стопы?
Разработан новый способ обнаружения радиации: лазеры раскрывают скрытые угрозы
Высовывались из окна в детстве? Теперь за это придётся платить: изменения ПДД в Казахстане
На шаг впереди: зачем бронировать отель за два года до поездки
Весенний секрет для кактусов: когда пересаживать, чтобы не погиб
Не просто парфюмы, а истории: откройте для себя ароматы, которым доверяют поколения
Как вырастить ампельную петунию: секреты пышного цветения
Деньги на минимуме: переводы из России в Грузию значительно сократились

Украинская армия массово побежала из Курской области

1:00
Силовые структуры » Военные новости

В результате контрнаступления армии России в Курской области, ВСУ начали оставлять населённики.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Откровенно сказать — побежали. В жёстком прессинге остались 35-я, 36-я, 47-я, 80-я и 82-я бригады. Помимо них, есть остатки раньше сбежавших "на ротацию" 21-я и 95-я бригады ВСУ и ещё куча разного сброда, пишут военные блогеры. Всего порядка 5,5 тыс. бандеровцев в разном санитарном состоянии.

По всем признакам главком ВСУ Александр Сырский не собирался с Курщины так быстро убегать. Прикрывать отход Киев оставил 61-ю бригаду. Которая пока не попадает под мощные удары ВС РФ, но у них вся ночь впереди.

Что касается северной части котла, украинскому командованию сейчас нужно думать не про оборону у Казачьей Локни, а про дорогу на Юнакиевку.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Телескопы зафиксировали нечто невероятное: две планеты исчезают на глазах
Наука и техника
Телескопы зафиксировали нечто невероятное: две планеты исчезают на глазах
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Весной не хватает яркости? Бронзирование волос — ваш идеальный выбор
Ножки будут как с обложки! Как лучше разминать стопы?
Разработан новый способ обнаружения радиации: лазеры раскрывают скрытые угрозы
Высовывались из окна в детстве? Теперь за это придётся платить: изменения ПДД в Казахстане
На шаг впереди: зачем бронировать отель за два года до поездки
Весенний секрет для кактусов: когда пересаживать, чтобы не погиб
Не просто парфюмы, а истории: откройте для себя ароматы, которым доверяют поколения
Украинская армия массово побежала из Курской области
Как вырастить ампельную петунию: секреты пышного цветения
Деньги на минимуме: переводы из России в Грузию значительно сократились
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.