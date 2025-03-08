Украинская армия массово побежала из Курской области

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В результате контрнаступления армии России в Курской области, ВСУ начали оставлять населённики.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Откровенно сказать — побежали. В жёстком прессинге остались 35-я, 36-я, 47-я, 80-я и 82-я бригады. Помимо них, есть остатки раньше сбежавших "на ротацию" 21-я и 95-я бригады ВСУ и ещё куча разного сброда, пишут военные блогеры. Всего порядка 5,5 тыс. бандеровцев в разном санитарном состоянии.

По всем признакам главком ВСУ Александр Сырский не собирался с Курщины так быстро убегать. Прикрывать отход Киев оставил 61-ю бригаду. Которая пока не попадает под мощные удары ВС РФ, но у них вся ночь впереди.

Что касается северной части котла, украинскому командованию сейчас нужно думать не про оборону у Казачьей Локни, а про дорогу на Юнакиевку.