Запасы ракет Patriot у ВСУ могут закончиться в течение нескольких недель

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Киев должен срочно решать проблему в коммуникации с трампистами, чтобы предотвратить катастрофические последствия.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain ЗРС Patriot

Статью о печальном состоянии ВСУ и ПВО Украины публикует CNN.

"Украинский чиновник предупредил, что к маю у страны могут закончиться артснаряды", — пишет издание.

Также он сообщил телеканалу, что запасы ракет ЗРК Patriot у ВСУ могут кончиться в течение двух-трёх недель.

Штаты лидируют по поставкам установок РСЗО и средств ПВО.

В последней категории Вашингтон при прошлой администрации обещал передать Киеву ещё 21 установку различных типов. Ещё 13 установок обещал дать Берлин.

"Евросоюзникам Украины будет крайне сложно восполнить пробел от США", — подытожил телеканал.