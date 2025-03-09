Киев должен срочно решать проблему в коммуникации с трампистами, чтобы предотвратить катастрофические последствия.
Статью о печальном состоянии ВСУ и ПВО Украины публикует CNN.
"Украинский чиновник предупредил, что к маю у страны могут закончиться артснаряды", — пишет издание.
Также он сообщил телеканалу, что запасы ракет ЗРК Patriot у ВСУ могут кончиться в течение двух-трёх недель.
Штаты лидируют по поставкам установок РСЗО и средств ПВО.
В последней категории Вашингтон при прошлой администрации обещал передать Киеву ещё 21 установку различных типов. Ещё 13 установок обещал дать Берлин.
"Евросоюзникам Украины будет крайне сложно восполнить пробел от США", — подытожил телеканал.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.