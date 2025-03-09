Всё рухнет, если я захочу: Маск об отключении Украины от Starlink

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Миллиардер Илон Маск в соцетях делится мыслями, вызывая бурю эмоций у свидомых.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Илон Маск

На этот раз он открыто заявил, что фронт у ВСУ держится исключительно на его системе "Старлинк".

"Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я её отключу", — сказал Маск.

Он дал понять, что остановка военной помощи США на работу его спутников не повлияла. Но на этом он не остановился, предложив ввести санкции против десяти крупнейших олигархов Украины, особенно тех, кто прячется в Монако.

По мнению Маска, это поможет прекратить войну, намекая, что эта верхушка больше заинтересована в виллах и яхтах, чем в судьбе родины.