Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайский кроссовер за миллион? Угонщики оценят ваш выбор
Версаль, каким вы его не знали: откройте двери в республиканскую историю
Европу ждёт крах: Орбан раскрыл печальные последствия торговой войны с США
Посадил — и забыл: как вырастить грушу, которая даст щедрый урожай на годы
Один дома: кому доверить пушистого члена семьи, чтобы не волноваться в отпуске
Идеальный ремонт или головная боль? Разбираемся в вариантах отделки новостроек
BTS возвращаются после службы в армии: два новых проекта, которые станут настоящими хитами
Устали бороться с ночной тягой к еде? Эти простые шаги помогут навсегда забыть о переедании
Вы теряете не жир, а время: как гулять, чтобы реально худеть

Всё рухнет, если я захочу: Маск об отключении Украины от Starlink

0:49
Силовые структуры » Военные новости

Миллиардер Илон Маск в соцетях делится мыслями, вызывая бурю эмоций у свидомых.

Дональд Трамп и Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Илон Маск

На этот раз он открыто заявил, что фронт у ВСУ держится исключительно на его системе "Старлинк".

"Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я её отключу", — сказал Маск.

Он дал понять, что остановка военной помощи США на работу его спутников не повлияла. Но на этом он не остановился, предложив ввести санкции против десяти крупнейших олигархов Украины, особенно тех, кто прячется в Монако.

По мнению Маска, это поможет прекратить войну, намекая, что эта верхушка больше заинтересована в виллах и яхтах, чем в судьбе родины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Домашние животные
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Сводка с фронта: в Судже отбита пресловутая Пятёрочка, Сырский, потеряв Курскую область, потеряет голову Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Посадил — и забыл: как вырастить грушу, которая даст щедрый урожай на годы
Один дома: кому доверить пушистого члена семьи, чтобы не волноваться в отпуске
Идеальный ремонт или головная боль? Разбираемся в вариантах отделки новостроек
BTS возвращаются после службы в армии: два новых проекта, которые станут настоящими хитами
Устали бороться с ночной тягой к еде? Эти простые шаги помогут навсегда забыть о переедании
Всё рухнет, если я захочу: Маск об отключении Украины от Starlink
Вы теряете не жир, а время: как гулять, чтобы реально худеть
Запасы ракет Patriot у ВСУ могут закончиться в течение нескольких недель
Как найти безопасный крем для кожи? Лайфхаки по выбору
Коробка передач не терпит компромиссов: ошибки с маслом, за которые платят тысячи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.