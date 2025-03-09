В Курской области российская армия взяла под контроль промышленную зону на окраине Суджи.
Об этом сообщают сами военные с мест. На данный момент армия России там продолжает наступление сразу с нескольких направлений
Утром в воскресенье были зачищены населённики Черкасское Поречное (в плен сдалось несколько десятков бандеровцев) и Косица. Сейчас продолжаются бои в селе в Мартыновка и Малая Локня. Там ВСУ пока оказывают сопротивление.
Накануне началось масштабное российское наступление на Суджу. Наша армия ведёт его сразу силами нескольких подразделений.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.