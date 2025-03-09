ВС РФ в Курской области взяли под контроль промзону на окраине Суджи

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В Курской области российская армия взяла под контроль промышленную зону на окраине Суджи.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Соледар, 25 сентября 2022 года

Об этом сообщают сами военные с мест. На данный момент армия России там продолжает наступление сразу с нескольких направлений

Утром в воскресенье были зачищены населённики Черкасское Поречное (в плен сдалось несколько десятков бандеровцев) и Косица. Сейчас продолжаются бои в селе в Мартыновка и Малая Локня. Там ВСУ пока оказывают сопротивление.

Накануне началось масштабное российское наступление на Суджу. Наша армия ведёт его сразу силами нескольких подразделений.