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ВС РФ в Курской области взяли под контроль промзону на окраине Суджи

0:41
Силовые структуры » Военные новости

В Курской области российская армия взяла под контроль промышленную зону на окраине Суджи.

Соледар, 25 сентября 2022 года
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Соледар, 25 сентября 2022 года

Об этом сообщают сами военные с мест. На данный момент армия России там продолжает наступление сразу с нескольких направлений

Утром в воскресенье были зачищены населённики Черкасское Поречное (в плен сдалось несколько десятков бандеровцев) и Косица. Сейчас продолжаются бои в селе в Мартыновка и Малая Локня. Там ВСУ пока оказывают сопротивление.

Накануне началось масштабное российское наступление на Суджу. Наша армия ведёт его сразу силами нескольких подразделений.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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