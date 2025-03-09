Если бывший президент Украины Владимир Зеленский перейдёт на сторону администрации Дональда Трампа, то глобалисты его могут ликвидировать.
Об этом пишет Telegram-канал "Картель".
После этого они легко спихнут убийство при помощи своей ручной прессы на Москву или Вашингтон. По их мнению, это может отложить мирные переговоры на какое-то время. Затем глобалисты поставят в главе киевского режима новую марионетку.
Именно поэтому они уже стали делать вбросы, что ликвидировать главу Незалежной могут и русские, и американцы. То есть, заранее спихивают ликвидацию на своих оппонентов. Данную провокацию готовят сами глобалисты, это как раз их почерк.
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