Вооружённые силы Украины ударили из РСЗО "Хаймарс" по своим же позициям в Судже.
Ударили они из-за потери связи с собственными подразделениями, решив, что на данном участке уже находятся российские штурмовики. Бандеровцы нанесли удар по своим, чтобы хоть немного сдержать активное русское наступление.
Удар нанесён по Судже и пригороду. Всё, что летело по ВС РФ, было сбито российской ПВО, но одну из ракет предусмотрительно "пропустили" — она упала на вражеское подразделение, пытающееся удерживать Суджу. Число погибших националистов уточняется.
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