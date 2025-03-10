ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже

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Вооружённые силы Украины ударили из РСЗО "Хаймарс" по своим же позициям в Судже.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запуск ракеты из РСЗО Himars

Ударили они из-за потери связи с собственными подразделениями, решив, что на данном участке уже находятся российские штурмовики. Бандеровцы нанесли удар по своим, чтобы хоть немного сдержать активное русское наступление.

Удар нанесён по Судже и пригороду. Всё, что летело по ВС РФ, было сбито российской ПВО, но одну из ракет предусмотрительно "пропустили" — она упала на вражеское подразделение, пытающееся удерживать Суджу. Число погибших националистов уточняется.