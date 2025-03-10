Отключения не будет — стало известно, почему ВСУ не отключат от Starlink

1:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В России смогли ответить на вопрос, почему Илон Маск не станет отключать ВСУ от системы Starlink.

Фото: Starlink Lieferumfang by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Starlink

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выразил уверенность в том, что американский бизнесмен Илон Маск не станет прекращать работу спутниковой интернет-системы Starlink на территории Украины, руководствуясь прежде всего соображениями выгоды.

Как отметил Рогов в беседе с РИА Новости, система Starlink продолжает функционировать в постсоветском пространстве, и, по его мнению, в этом аспекте никаких изменений не предвидится.

Он подчеркнул, что доминирующим фактором здесь выступают коммерческие интересы, исключающие личные мотивы. По словам эксперта, компания Илона Маска извлекает существенную прибыль от предоставления услуг Starlink на Украине. Рогов убежден, что предприниматель не пойдет на какие-либо действия, способные негативно сказаться на его коммерческой деятельности.

Ранее в западных изданиях появлялась информация о том, что представители США в процессе переговоров о доступе к украинским минеральным ресурсам затрагивали тему прекращения работы Starlink. Однако сам Илон Маск впоследствии опроверг эти сведения.

Примечательно, что глава польского МИД Радослав Сикорский в начале марта допустил возможность поиска альтернативы Starlink, которую Варшава оплачивает для нужд Вооруженных сил Украины, если компания SpaceX, предоставляющая эти услуги, проявит себя как "неблагонадежный партнер". В ответ на это заявление Илон Маск назвал Сикорского "маленьким человеком" и безапелляционно заявил об отсутствии адекватной замены для своей спутниковой сети.

Уточнения

Ста̀рли́нк — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.

