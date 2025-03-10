Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никогда не думали, что лимон может быть таким капризным? Секреты его идеального роста
Не всё золото, что блестит: как выбрать фритюрницу, не попав в ловушку маркетинга
Роскошь с видом на Мариинку: сколько стоит снять лучшие квартиры Владивостока
Бродяги по природе: как пушистые путешественники находят дорогу домой
Жилища из костей мамонтов: новая находка переворачивает представления об истории
Полюс щедр на дивиденды: 730 рублей на акцию — что дальше
Наука против смертельного диагноза: британцы нашли способ борьбы с опасной болезнью печени
Новый ледниковый период неизбежен? Учёные сделали тревожный прогноз
Часть россиян освободят от призыва на срочную службу: кого коснётся решение Путина?

Киев заявил, что Украина не согласится на перемирие с Россией на земле

0:47
Силовые структуры » Военные новости

Киев не согласится на перемирие с Москвой на земле.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Об этом заявили в офисе президента Украины.

Банковая не согласна на перемирие на суше, поскольку Кремль получит возможность восстановить количество личного состава и возобновить бои позже, сказал советник главы ОПУ.

"Есть ли план прекращения огня? Мы отвечаем, что у нас есть план прекращения огня. Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. Также предлагаем прекратить огонь на море. Вы хотите перемирие — мы готовы", — подчеркнули в Киеве.

Там убеждают всех, что Россия, "взяв перемирие на несколько месяцев, подлечит раненых, наберёт пехоту в Северной Корее и возобновит войну".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте Аудио 
Колорадский жук исчезнет с ваших грядок — просто посадите это растение
Садоводство, цветоводство
Колорадский жук исчезнет с ваших грядок — просто посадите это растение Аудио 
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Шоу-бизнес
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер Браки вершатся не только на небесах, но и в суде: история знаменитых разводов Сергей Лебедев Москва получает возможность работать с США и Израилем над созданием государства алавитов в Сирии Любовь Степушова
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
Никогда не думали, что лимон может быть таким капризным? Секреты его идеального роста
Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат?
Жилища из костей мамонтов: новая находка переворачивает представления об истории
Полюс щедр на дивиденды: 730 рублей на акцию — что дальше
Наука против смертельного диагноза: британцы нашли способ борьбы с опасной болезнью печени
Новый ледниковый период неизбежен? Учёные сделали тревожный прогноз
Часть россиян освободят от призыва на срочную службу: кого коснётся решение Путина?
Самозапрет на кредиты не остановил россиян: они активно пытаются взять новый займ
США и Украина ведут переговоры в Саудовской Аравии – Трамп рассчитывает на успех
Алла Пугачёва высказалась о скандальном инциденте в Лимасоле: милая фотосессия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.