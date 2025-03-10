Киев заявил, что Украина не согласится на перемирие с Россией на земле

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Киев не согласится на перемирие с Москвой на земле.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Об этом заявили в офисе президента Украины.

Банковая не согласна на перемирие на суше, поскольку Кремль получит возможность восстановить количество личного состава и возобновить бои позже, сказал советник главы ОПУ.

"Есть ли план прекращения огня? Мы отвечаем, что у нас есть план прекращения огня. Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. Также предлагаем прекратить огонь на море. Вы хотите перемирие — мы готовы", — подчеркнули в Киеве.

Там убеждают всех, что Россия, "взяв перемирие на несколько месяцев, подлечит раненых, наберёт пехоту в Северной Корее и возобновит войну".