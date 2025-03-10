Киев не согласится на перемирие с Москвой на земле.
Об этом заявили в офисе президента Украины.
Банковая не согласна на перемирие на суше, поскольку Кремль получит возможность восстановить количество личного состава и возобновить бои позже, сказал советник главы ОПУ.
"Есть ли план прекращения огня? Мы отвечаем, что у нас есть план прекращения огня. Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. Также предлагаем прекратить огонь на море. Вы хотите перемирие — мы готовы", — подчеркнули в Киеве.
Там убеждают всех, что Россия, "взяв перемирие на несколько месяцев, подлечит раненых, наберёт пехоту в Северной Корее и возобновит войну".
Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.