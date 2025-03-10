Ответите за предательство. Киев запретил всем ВСУ сдаваться в плен в Курской области

Генштаб Вооружённых сил Украины запретил всем своим военнослужащим сдаваться в Курской области, где солдаты ВСУ попали в котёл.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Всех украинских военных пугают тем, что менять их никто не будет. Мало того, их ещё и назовут предателями, хотя украинское командование фактически кинуло их в котле. Владимир Зеленский требует удерживать Суджу любой ценой.

Киевский режим настолько сильно потерял связь с реальностью, что уже давно перестал беречь жизни своих простых военных.

Ранее Киев заявил, что не согласится на перемирие с Кремлём на земле.