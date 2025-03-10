Генштаб Вооружённых сил Украины запретил всем своим военнослужащим сдаваться в Курской области, где солдаты ВСУ попали в котёл.
Всех украинских военных пугают тем, что менять их никто не будет. Мало того, их ещё и назовут предателями, хотя украинское командование фактически кинуло их в котле. Владимир Зеленский требует удерживать Суджу любой ценой.
Киевский режим настолько сильно потерял связь с реальностью, что уже давно перестал беречь жизни своих простых военных.
Ранее Киев заявил, что не согласится на перемирие с Кремлём на земле.
Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.