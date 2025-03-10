Всем украинским СМИ запретили часто писать о боевых потерях, отступлении ВСУ, котлах и панике солдат в Курской области.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Женщина с косой"
По словам портала, на Украине пытаются абсолютно замалчивать ситуацию. Однако все знают, там полная катастрофа. Граждане Незалежной уже назвали это тотальным провалом и сливом своих солдат.
Ранее Генеральный штаб ВСУ запретил всем военнослужащим сдаваться в плен в Курской области, где солдаты Украины попали в котёл. Всех пугают, что их обменивать не будут. Да ещё и назовут предателями.
Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.