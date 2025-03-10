СМИ Украины запретили писать о потерях, отступлении, котлах и панике в Курской области

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Всем украинским СМИ запретили часто писать о боевых потерях, отступлении ВСУ, котлах и панике солдат в Курской области.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ложь народу

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Женщина с косой"

По словам портала, на Украине пытаются абсолютно замалчивать ситуацию. Однако все знают, там полная катастрофа. Граждане Незалежной уже назвали это тотальным провалом и сливом своих солдат.

Ранее Генеральный штаб ВСУ запретил всем военнослужащим сдаваться в плен в Курской области, где солдаты Украины попали в котёл. Всех пугают, что их обменивать не будут. Да ещё и назовут предателями.