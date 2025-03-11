Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
К 2030 году мир ожидает потерю 92 млн рабочих мест, но появится 170 млн новых вакансий
Золотые плоды на вашем участке: как посадить облепиху и радоваться урожаю год за годом
Беспилотники против огня: как новый комплекс спасает леса России
Проблемы с экзаменами для мигрантов: Рособрнадзор предупредил сразу шесть вузов
Стриженова раскрыла секрет: больной Николай Носков сотворил чудо на сцене
Можно ли получить штраф за алкоголь в машине, даже не заводя двигатель?
В Курской области освободили 12 населённых пунктов: сколько ещё осталось?
Как связать жилет за 3 дня и стать звездой весны — и это не шутка
Угроза жизни: врачи запретили пострадавшей в аварии с Буйновым покидать больницу

В Курской области в отличие от Донбасса, врага не выдавливают, а уничтожают

1:19
Силовые структуры » Военные новости

В отличие от Донбасса, в Курской области противника не выдавливают, а уничтожают.

Александр Сладков
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Александр Сладков

Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков.

Тактика действий армии РФ здесь отличается от того, что происходит на остальных фронтах спецоперации.

"Суть в том, что мы окружаем противника и уничтожаем его. Если в Торецке, если в Покровске мы выдавливаем его, если в Курахово мы выдавливали, в Авдеевке, то в Мариуполе мы окружали и убивали. И вот сегодня мы тоже имеем желание окружить и убить. Противник по нахалке зашел к нам несколькими бронегруппами, которые шли вперед прямо по дорогам, по трассам, когда встречали сопротивление, они расходились цветком в разные стороны, уходили вправо и влево, захватывали как можно больше территории. Захватили Суджу, это большой, богатый райцентр. Разграбили его, увезли огромное количество строительной и спецтехники на Украину…" — в эфире видеоблога отметил военкор.

По его словам, сегодня ВС РФ окружают Суджу и уже вышли на границы в Сумской области, угрожая врагу находясь на его территории. Армия России окружает и уничтожает ВСУ, подытожил Сладков.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Новости спорта
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает Аудио 
АЗС запрещает пластиковые канистры – но есть исключение
Авто
АЗС запрещает пластиковые канистры – но есть исключение Аудио 
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить
Авто
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область? Любовь Степушова Армия призраков: миллион потерь и крах ротации — что осталось от ВСУ в 2024 году Дмитрий Плотников
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Последние материалы
Проблемы с экзаменами для мигрантов: Рособрнадзор предупредил сразу шесть вузов
Можно ли получить штраф за алкоголь в машине, даже не заводя двигатель?
В Курской области освободили 12 населённых пунктов: сколько ещё осталось?
Как связать жилет за 3 дня и стать звездой весны — и это не шутка
Угроза жизни: врачи запретили пострадавшей в аварии с Буйновым покидать больницу
Бывшая фондовая биржа стала люксовым отелем: здесь останавливаются мировые звезды
В Бельгии российские активы сочли огромной проблемой для Запада
Эта тренировка работает даже тогда, когда вы отдыхаете – жир сгорает сам
Гормональный шторм: как усмирить симптомы менопаузы и вернуть радость жизни
Хотите идеальный постный обед? Этот суп станет вашим любимым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.