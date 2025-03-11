В Курской области в отличие от Донбасса, врага не выдавливают, а уничтожают

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В отличие от Донбасса, в Курской области противника не выдавливают, а уничтожают.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александр Сладков

Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков.

Тактика действий армии РФ здесь отличается от того, что происходит на остальных фронтах спецоперации.

"Суть в том, что мы окружаем противника и уничтожаем его. Если в Торецке, если в Покровске мы выдавливаем его, если в Курахово мы выдавливали, в Авдеевке, то в Мариуполе мы окружали и убивали. И вот сегодня мы тоже имеем желание окружить и убить. Противник по нахалке зашел к нам несколькими бронегруппами, которые шли вперед прямо по дорогам, по трассам, когда встречали сопротивление, они расходились цветком в разные стороны, уходили вправо и влево, захватывали как можно больше территории. Захватили Суджу, это большой, богатый райцентр. Разграбили его, увезли огромное количество строительной и спецтехники на Украину…" — в эфире видеоблога отметил военкор.

По его словам, сегодня ВС РФ окружают Суджу и уже вышли на границы в Сумской области, угрожая врагу находясь на его территории. Армия России окружает и уничтожает ВСУ, подытожил Сладков.