В отличие от Донбасса, в Курской области противника не выдавливают, а уничтожают.
Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков.
Тактика действий армии РФ здесь отличается от того, что происходит на остальных фронтах спецоперации.
"Суть в том, что мы окружаем противника и уничтожаем его. Если в Торецке, если в Покровске мы выдавливаем его, если в Курахово мы выдавливали, в Авдеевке, то в Мариуполе мы окружали и убивали. И вот сегодня мы тоже имеем желание окружить и убить. Противник по нахалке зашел к нам несколькими бронегруппами, которые шли вперед прямо по дорогам, по трассам, когда встречали сопротивление, они расходились цветком в разные стороны, уходили вправо и влево, захватывали как можно больше территории. Захватили Суджу, это большой, богатый райцентр. Разграбили его, увезли огромное количество строительной и спецтехники на Украину…" — в эфире видеоблога отметил военкор.
По его словам, сегодня ВС РФ окружают Суджу и уже вышли на границы в Сумской области, угрожая врагу находясь на его территории. Армия России окружает и уничтожает ВСУ, подытожил Сладков.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.