Политолог Сергей Михеев, в беседе с изданием "военное дело", выразил мнение, что атака украинских БПЛА на Россию не принесет Киеву результатов в переговорах с США.
По его словам, такая атака не сможет продемонстрировать возможность сокрушить Россию или нанести ей значительный ущерб. Вместо этого, она лишь показывает, что Украина готова продолжать войну.
Михеев отметил, что действия Киева и его британских консультантов свидетельствуют о том, что они действуют в логике, предполагающей, что в Белом доме по-прежнему находится администрация Джо Байдена. Однако политолог подчеркнул, что следует учитывать нынешнего президента США Дональда Трампа, который призывает к завершению войны, в то время как Владимир Зеленский демонстрирует способность продолжать конфликт даже без американской помощи.
Эксперт считает, что такая тактика может иметь обратный эффект и не окажет положительного влияния на американцев. Если Зеленский рассчитывал сорвать контакты между США и Россией этой атакой, то, по мнению Михеева, это явно не удастся.
Аналитик также указал, что массированный налет украинских беспилотников на Россию оказался неудачной акцией с различных точек зрения. Россия успешно сбила огромное количество атакующих дронов, и такие действия не смогут запугать страну. Михеев подчеркнул разницу между ударами беспилотников и ракетно-бомбовыми ударами, отметив, что последние намного более эффективны в воздействии на инфраструктуру.
Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.