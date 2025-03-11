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Кровавая акция — как Америка отнесется к удару БПЛА по России

1:40
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Сергей Михеев, в беседе с изданием "военное дело", выразил мнение, что атака украинских БПЛА на Россию не принесет Киеву результатов в переговорах с США.

БПЛА R18 ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
БПЛА R18 ВСУ

По его словам, такая атака не сможет продемонстрировать возможность сокрушить Россию или нанести ей значительный ущерб. Вместо этого, она лишь показывает, что Украина готова продолжать войну.

Михеев отметил, что действия Киева и его британских консультантов свидетельствуют о том, что они действуют в логике, предполагающей, что в Белом доме по-прежнему находится администрация Джо Байдена. Однако политолог подчеркнул, что следует учитывать нынешнего президента США Дональда Трампа, который призывает к завершению войны, в то время как Владимир Зеленский демонстрирует способность продолжать конфликт даже без американской помощи.

Эксперт считает, что такая тактика может иметь обратный эффект и не окажет положительного влияния на американцев. Если Зеленский рассчитывал сорвать контакты между США и Россией этой атакой, то, по мнению Михеева, это явно не удастся.

Аналитик также указал, что массированный налет украинских беспилотников на Россию оказался неудачной акцией с различных точек зрения. Россия успешно сбила огромное количество атакующих дронов, и такие действия не смогут запугать страну. Михеев подчеркнул разницу между ударами беспилотников и ракетно-бомбовыми ударами, отметив, что последние намного более эффективны в воздействии на инфраструктуру.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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