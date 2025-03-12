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Освобождение Курской области. В центре Суджи российские десантники водрузили флаг РФ

0:48
Силовые структуры » Военные новости

Десант группировки "Север" водрузил флаг России в центре Суджи — у здания местной администрации.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Бойцы армии РФ

"Бесстрашные" сломили сопротивление ВСУ и выбили их с центральных районов города. Сейчас продолжается зачистка. Во многих подвалах противник ещё прячется, но его судьба давно предрешена — Суджа освобождена!

В центре Суджи сейчас находятся 11-я бригада ВДВ, 106-я бригада и 30-й полк. ВСУ спешно покидают Курскую область, а оставшихся активно уничтожают штурмовики РФ при поддержке БПЛА.

Основная часть армии Украины, включая некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, отступила на украинскую сторону, пишут западные СМИ.

Бесстрашные десантники водрузили флаг в центре Суджи
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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Освобождение Курской области. В центре Суджи российские десантники водрузили флаг РФ
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