Десант группировки "Север" водрузил флаг России в центре Суджи — у здания местной администрации.
"Бесстрашные" сломили сопротивление ВСУ и выбили их с центральных районов города. Сейчас продолжается зачистка. Во многих подвалах противник ещё прячется, но его судьба давно предрешена — Суджа освобождена!
В центре Суджи сейчас находятся 11-я бригада ВДВ, 106-я бригада и 30-й полк. ВСУ спешно покидают Курскую область, а оставшихся активно уничтожают штурмовики РФ при поддержке БПЛА.
Основная часть армии Украины, включая некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, отступила на украинскую сторону, пишут западные СМИ.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.