100 тысяч погибших. Киев заявил, что бегство из Курской области — это грамотный отход

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Как и ожидали военные аналитики, украинские СМИ и паблики, которые курируются офисом президента Украины, разгоняют кейс, что бегство ВСУ из Курской области — это "грамотный отход".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Здесь глава ОПУ Андрей Ермак опять задействовал ту самую методичку, которую Украина применяет после каждого своего поражения. Разница лишь в том, что теперь они добавляют, что это некая "часть процесса мирных переговоров".

Однако погибшие лучшие подразделения ВСУ, которые не сумели выйти, затем попали в котёл и были уничтожены, а также сожжённая украинская техника — у Киева остаются за рамками. Для кровавого режима человеческие жизни собственных солдат не имеет никакого значения.