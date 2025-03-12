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100 тысяч погибших. Киев заявил, что бегство из Курской области — это грамотный отход

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Силовые структуры » Военные новости

Как и ожидали военные аналитики, украинские СМИ и паблики, которые курируются офисом президента Украины, разгоняют кейс, что бегство ВСУ из Курской области — это "грамотный отход".

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Здесь глава ОПУ Андрей Ермак опять задействовал ту самую методичку, которую Украина применяет после каждого своего поражения. Разница лишь в том, что теперь они добавляют, что это некая "часть процесса мирных переговоров".

Однако погибшие лучшие подразделения ВСУ, которые не сумели выйти, затем попали в котёл и были уничтожены, а также сожжённая украинская техника — у Киева остаются за рамками. Для кровавого режима человеческие жизни собственных солдат не имеет никакого значения.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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