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Высшая степень защиты — эксперт рассказал, как Москва справляется с БПЛА ВСУ

1:32
Силовые структуры » Военные новости

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, рассказал, что московский регион обладает глубоко эшелонированной противовоздушной обороной.

ЗРК С-300
Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЗРК С-300

По его словам, это делает его одним из самых защищенных мегаполисов в мире. Слова Михайлова приводит издание URA.RU.

Он также отметил, что Россия производит различные системы малой дальности, такие как ЗРК "Панцирь" и "Тор-М2", которые эффективно перехватывают украинские беспилотники самолетного типа. Помимо этого, к работе по защите от дронов подключаются комплексы радиоэлектронной борьбы, подавляющие сигналы управления дронов.

Системы защиты

В России используются различные системы защиты, включая зенитные ракетные комплексы большой дальности, такие как ЗРК С-400 и С-500, а также средней дальности, такие как ЗРК "Бук-М2" и "Бук-М3". Кроме того, используются переносные зенитные ракетные комплексы и стрелковое оружие, для которых созданы специальные снаряды и патроны.

Массированная атака

В ночь на 11 марта Вооруженные Силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по Москве, Курской области и другим регионам. Эта атака стала одной из самых масштабных. Российские военные уничтожили 343 украинских дрона, шесть из них — в районе Курской АЭС.

Уточнения

Зенитный ракетный комплекс — совокупность функционально связанных боевых и технических средств, обеспечивающих решение задач по борьбе со средствами воздушно-космического нападения противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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