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Абонент вне зоны действия — ВСУ потеряли связь с подразделениями в Курской области

Силовые структуры » Военные новости

Связь между командующими ВСУ в Сумской области и украинской группировкой, находящейся в Курской области, была потеряна.

Солдат ВСУ
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВСУ

Об этом заявил капитан украинской бригады сил территориальной обороны, который сообщил, что риск отрезания украинских войск очень высок.

Побег украинской армии 

По данным испанской газеты Pais, в окружение в Курской области могут попасть от шести до десяти тысяч военных ВСУ. Целью сейчас стала эвакуация этих сил, но для этого необходимо идти пешком, поскольку передвижение по дороге, ведущей в Курскую область, стало практически невозможно из-за российских беспилотников, авиабомб и артиллерии.

Отход украинских сил

Согласно информации, опубликованной в Forbes, основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых" бригад, вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Это произошло после того, как рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории, но их продвижение удалось остановить.

Результаты боевых действий

Сейчас ВС РФ планомерно выдавливают противника из региона. По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк. 

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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