Судьба военной помощи — в Польше сделали заявления о поставках для ВСУ

На пресс-конференции Андрей Сибига и глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что поставки вооружения Украине вернулись к прежним объёмам.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Польские военные

Сикорский подтвердил, что военная помощь через хаб Ясенка центр возобновилась в полном масштабе.

Кроме того, Сикорский поинтересовался у украинского министра, продолжает ли система Starlink функционировать на территории Украины. Сибига подтвердил, что система работает, и выразил благодарность Польше за оказанную помощь, подчеркнув, что Польша выделила около 200 миллионов долларов, что имеет важное значение для украинской армии.

По заявлению главы МИД Украины, решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув стало одним из ключевых результатов переговоров в Саудовской Аравии. Он отметил, что этот логистический центр играет важную роль в поддержке украинской обороны.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что американские переговорщики якобы обсуждали возможность прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink в обмен на доступ к украинским минеральным ресурсам. Однако американский предприниматель Илон Маск опроверг эти сообщения.

Недавно Сикорский заявил, что Польша может найти замену системе Starlink, если компания SpaceX, принадлежащая Маску, окажется ненадёжным поставщиком. В ответ Маск назвал Сикорского "маленьким человечком" и заявил, что альтернативы Starlink не существует.

Накануне прошли переговоры между делегациями Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня.

Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором говорится, что Украина готова к предложению США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления по согласию сторон. Также в документе отмечается, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов к полному прекращению огня, и теперь Вашингтон ждёт реакции Москвы. Однако президент России Владимир Путин ранее отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Москва также неоднократно заявляла, что Киев систематически нарушал договорённости.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.

По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и подготавливая кадры на территории различных стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Уточнения

Международный аэропорт Жешув-Ясёнка — международный аэропорт, расположенный в Подкарпатском воеводстве (Польша), в 14 километрах от центра города Жешув в деревне Ясёнка.

