Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучше уже не будет: ASAP Rocky и Марк Эйдельштейн встретились в Париже
Сливочное масло вреднее, чем кажется: как его употребление сокращает жизнь
Хотел сделать ужин попроще — теперь готовлю эту лазанью каждый день
Абонент вне зоны действия — ВСУ потеряли связь с подразделениями в Курской области
Американцы останутся без света: в Канаде угрожают США на фоне тарифной эскалации
Кто не торгуется — тот переплачивает: как сэкономить на покупке машины
Мотоцикл напрокат — звучит круто, но кто возьмёт на себя риски
Главные тренды садового дизайна: 10 неожиданных идей для вашего участка
Лекарство с хвостом: рассказываем, как питомцы лечат нас без таблеток и врачей

Судьба военной помощи — в Польше сделали заявления о поставках для ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

На пресс-конференции Андрей Сибига и глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что поставки вооружения Украине вернулись к прежним объёмам.

Польские военные
Фото: flickr.com by Министерство обороны США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Польские военные

Сикорский подтвердил, что военная помощь через хаб Ясенка центр возобновилась в полном масштабе.

Кроме того, Сикорский поинтересовался у украинского министра, продолжает ли система Starlink функционировать на территории Украины. Сибига подтвердил, что система работает, и выразил благодарность Польше за оказанную помощь, подчеркнув, что Польша выделила около 200 миллионов долларов, что имеет важное значение для украинской армии.

По заявлению главы МИД Украины, решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув стало одним из ключевых результатов переговоров в Саудовской Аравии. Он отметил, что этот логистический центр играет важную роль в поддержке украинской обороны.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что американские переговорщики якобы обсуждали возможность прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink в обмен на доступ к украинским минеральным ресурсам. Однако американский предприниматель Илон Маск опроверг эти сообщения.

Недавно Сикорский заявил, что Польша может найти замену системе Starlink, если компания SpaceX, принадлежащая Маску, окажется ненадёжным поставщиком. В ответ Маск назвал Сикорского "маленьким человечком" и заявил, что альтернативы Starlink не существует.

Накануне прошли переговоры между делегациями Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня.

Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором говорится, что Украина готова к предложению США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления по согласию сторон. Также в документе отмечается, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов к полному прекращению огня, и теперь Вашингтон ждёт реакции Москвы. Однако президент России Владимир Путин ранее отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Москва также неоднократно заявляла, что Киев систематически нарушал договорённости.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.

По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и подготавливая кадры на территории различных стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Уточнения

Международный аэропорт Жешув-Ясёнка  — международный аэропорт, расположенный в Подкарпатском воеводстве (Польша), в 14 километрах от центра города Жешув в деревне Ясёнка.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи
Экономика и бизнес
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи Аудио 
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Еда и рецепты
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова Аудио 
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Недвижимость
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Barracuda-500 против дорогих ракет: как США хотят изменить правила игры в военных технологиях Дмитрий Плотников Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ Любовь Степушова Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Последние материалы
Мотоцикл напрокат — звучит круто, но кто возьмёт на себя риски
Главные тренды садового дизайна: 10 неожиданных идей для вашего участка
Лекарство с хвостом: рассказываем, как питомцы лечат нас без таблеток и врачей
Высшая степень защиты — эксперт рассказал, как Москва справляется с БПЛА ВСУ
Дизайнеры советуют: на этих предметах можно сэкономить и не прогадать
Исследование показало: этот фактор ускоряет старение мозга — как его избежать
Barracuda-500 против дорогих ракет: как США хотят изменить правила игры в военных технологиях
Загадочные проекты BTS: что ждать от апрельских релизов группы
Парижский блонд: как это трендовое окрашивание может сэкономить ваши нервы и деньги
Гулял так, что оказался на грани жизни и смерти: неожиданный поворот новогодней ночи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.