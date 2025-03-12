Все "патриоты" Украины уверены, что офис президента согласился на 30-дневное перемирие лишь для того, чтобы накопить силы.
О гениальной идее Зеленского и некой многоходовке уже судачат вовсю, пишет Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что Киев опять потом кинет русских под любым предлогом, как было с "Минсками", как было после "Стамбула", когда РФ проявила жест доброй воли и ушла из-под Киева, а ОПУ кинула Москву, придумав резню в Буче.
Словом, надеются снова кинуть русских.
Правда, инсайд каналу сообщает, что 30-дневное перемирие, скорее всего, не будет принято без гарантий.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.