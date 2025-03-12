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Киев уверен, что 30-дневным перемирием перехитрил русских

Силовые структуры » Военные новости

Все "патриоты" Украины уверены, что офис президента согласился на 30-дневное перемирие лишь для того, чтобы накопить силы.

Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

О гениальной идее Зеленского и некой многоходовке уже судачат вовсю, пишет Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что Киев опять потом кинет русских под любым предлогом, как было с "Минсками", как было после "Стамбула", когда РФ проявила жест доброй воли и ушла из-под Киева, а ОПУ кинула Москву, придумав резню в Буче.

Словом, надеются снова кинуть русских.

Правда, инсайд каналу сообщает, что 30-дневное перемирие, скорее всего, не будет принято без гарантий.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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