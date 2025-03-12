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Радиоактивный зонтик — стало известно, какие города уничтожит ядерное оружие Франции

4:37
Силовые структуры » Военные новости

Политический аналитик Ростислав Ищенко оценил инициативу французского лидера о предоставлении ЕС защиты собственного ядерного потенциала.

Противогаз
Фото: Pixabay by StudioKlick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Противогаз

Кроме этого, в беседе с изданием "Военное дело", он отметил её высокую степень опасности для российской безопасности.

По словам эксперта, хотя Франция и уступает по размерам арсенала другим крупным ядерным державам, её вооружение способно нанести серьёзный ущерб России. Аналитик подчеркнул, что даже сравнительно небольшое количество ракет, имеющихся у Франции, представляет собой реальную угрозу.

Например, Северная Корея имеет значительно меньшие возможности в плане дальности и количества ракет по сравнению с Францией, однако США вынуждены с ней считаться и вести переговоры, поскольку ущерб от даже одного точного попадания ядерной ракеты никто не хочет испытать на себе.

Эксперт напомнил, что ядерное оружие предназначено не для ведения боя на фронте, а для уничтожения инфраструктуры и мирного населения в тылу. Французский арсенал включает крылатые ракеты с боеголовками мощностью около 158 килотонн, а также баллистические ракеты на подводных лодках с разделяющимися боеголовками, каждая из которых мощностью до 450 килотонн.

По расчётам аналитика, одна такая боеголовка может полностью уничтожить крупный город, по масштабу сравнимый с Санкт-Петербургом. Для разрушения Москвы понадобилось бы порядка трёх-четырёх таких зарядов. По мнению Ищенко, столь мощные боеголовки не предназначены для поражения отдельных военных объектов — их единственная реальная цель — крупные населённые пункты с многомиллионным населением.

Он считает, что в случае ядерного конфликта Франция нанесёт удары не по сотням разных целей, а лишь по нескольким ключевым городам России, пытаясь обеспечить успешное поражение за счёт концентрации ударов.

Эксперт отметил, что даже ограниченный французский ядерный удар нанесёт огромный и долгосрочный ущерб России, хотя и не лишит её статуса государства и способности продолжать военные действия. Однако человеческие потери, разрушенная инфраструктура и предприятия отбросят страну на десятилетия назад, резко снизив её престиж и влияние в мире. Это, по мнению Ищенко, станет важным фактором, который непременно попытаются использовать противники России.

При этом аналитик подчеркнул, что в случае подобного сценария США останутся в стороне и не понесут прямого ущерба, поскольку формально удар нанесёт Франция, а не Америка. Однако существует высокая вероятность, что Россия воспримет такое нападение как атаку всего блока НАТО и нанесёт ответный удар, в том числе и по территории США. Такой сценарий неизбежно приведёт к глобальной ядерной войне, в которой количество боеголовок, направленных на Россию, вырастет с нескольких сотен до нескольких тысяч.

Особое беспокойство, считает Ищенко, вызывает именно сама концепция французской военной доктрины, которая допускает нанесение демонстрационного ядерного удара для демонстрации решительности и готовности к войне. Подобная стратегия существенно снижает порог применения ядерного оружия и делает ситуацию менее предсказуемой.

На сегодняшний день Франция активно стремится к лидерству в Европейском союзе, который находится в состоянии противостояния с Россией. Таким образом, заявление Макрона о ядерном зонтике для Европы можно воспринимать как скрытую угрозу ядерного удара по российской территории.

Вокруг Украины уже идёт противостояние между Европой и Россией, и Эммануэль Макрон, по мнению аналитика, теоретически может воспользоваться правом нанесения демонстрационного удара, если посчитает это выгодным. США же, которые извлекают выгоду из таких конфликтов, вряд ли станут вмешиваться и остановят подобное развитие событий.

Россия вынуждена принимать во внимание новые угрозы, исходящие от Франции. Однако главный вопрос, по мнению эксперта, заключается в том, действительно ли Макрон готов пойти на подобный шаг или это лишь политический блеф. Ответить на этот вопрос можно только на практике, но никто не хотел бы проверять это экспериментальным путём, заключает эксперт.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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