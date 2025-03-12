Трупы некому забрать. Курская авантюра имени Зеленского закончена

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Итак, Курская авантюра имени Зеленского завершена.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

95-я бригада ВСУ уничтожена, и по законам военного времени её должны расформировать.

Но это Украина, сейчас туда ТЦК насобирает нового "пушечного мяса", и вперёд! Но задать вопрос, куда делись все эти "десантники Житомира" уже нет возможности, пишет Telegram-канал "Шёпот фронта".

По словам автора паблика, из Курского приграничья вышло всего около 15 процентов всего состава подразделения.

Между тем, Киев и СМИ Запада не признают вывод ВСУ из Курщины. Говорят, там осталось ещё несколько тысяч. Но тут они правы — трупы некому забрать.