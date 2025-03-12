Итак, Курская авантюра имени Зеленского завершена.
95-я бригада ВСУ уничтожена, и по законам военного времени её должны расформировать.
Но это Украина, сейчас туда ТЦК насобирает нового "пушечного мяса", и вперёд! Но задать вопрос, куда делись все эти "десантники Житомира" уже нет возможности, пишет Telegram-канал "Шёпот фронта".
По словам автора паблика, из Курского приграничья вышло всего около 15 процентов всего состава подразделения.
Между тем, Киев и СМИ Запада не признают вывод ВСУ из Курщины. Говорят, там осталось ещё несколько тысяч. Но тут они правы — трупы некому забрать.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.