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Казачий дух — подробности боевой работы казачьих подразделений в зоне СВО

4:50
Силовые структуры » Военные новости

Заместитель губернатора Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов рассказал о создании нового добровольческого подразделения БАРС-38 "Гроза",

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Кроме этого, он поведал и о задачах, которые стоят перед кубанскими казаками в ходе проведения специальной военной операции.

По словам Власова, новый отряд полностью укомплектован бойцами из числа кубанских казаков. Его главной задачей станет активное использование современных технологий — беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Для этого молодые бойцы специально проходят подготовку под руководством опытных операторов беспилотников. Во главе подразделения стоит командир с позывным "Персей", который ранее неоднократно участвовал в гуманитарных миссиях и обладает соответствующим боевым опытом.

Необходимость формирования нового отряда возникла в связи с высоким уровнем патриотизма среди казаков Кубани. В период частичной мобилизации многие из них сами шли в военкоматы, чтобы записаться добровольцами. До сих пор количество желающих вступить в ряды вооруженных сил не уменьшается, и формирование новых отрядов стало естественным ответом на эту инициативу.

Кроме того, на территории Краснодарского края активно проводится разъяснительная работа по вопросам службы в армии и добровольческого движения, охватывающая все муниципалитеты и различные каналы коммуникации, включая СМИ, интернет, телевидение и радио.

Помимо отряда "Гроза", в составе Кубанского казачьего войска уже успешно действуют отряды БАРС-1 имени атамана Захария Чепеги, БАРС-11 "Кубань", БАРС-16 "Кубань" и БАРС-20 имени Ильи Муромца. Эти казачьи части известны своими достижениями и подвигами на различных направлениях спецоперации.

Отряд имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1) проявил себя в боях на Запорожье и под Новофёдоровкой, его командиром является боец с позывным "Корсар". Около 400 бойцов подразделения награждены государственными орденами и медалями.

Подразделение БАРС-16 "Кубань" прославилось героической обороной Красного Лимана и упорными боями под Лисичанском. Более 500 его участников получили государственные награды. Командует отрядом воин с позывным "Степлер".

Отряд БАРС-11 "Кубань" успешно выполнял задачи в Запорожской и Херсонской областях, проводил операцию по захвату крылатой ракеты Storm Shadow и был высоко оценен руководством страны. Командиром здесь выступает Сергей Шевченко ("Ямаха").

БАРС-20 имени Ильи Муромца, созданный в сентябре 2022 года, отличился в боях под Кременной и Красным Лиманом. В рядах этого подразделения около 150 человек награждены государственными орденами и медалями.

В общей сложности в спецоперации участвуют более девяти тысяч кубанских казаков, свыше 1,7 тысяч из них имеют государственные награды, а двое воинов, Дмитрий Дарченко и Владимир Гавриленко, посмертно удостоены звания Героя России.

Казаки-добровольцы проходят специальную подготовку перед отправкой на фронт в учебном центре "Кубань" под Новороссийском. Под руководством опытных инструкторов они осваивают тактику, обращение с оружием, военную медицину и другие необходимые навыки.

Помимо военных задач, Кубанское казачье войско активно поддерживает бойцов на линии соприкосновения. Волонтёры направили на фронт уже тысячи тонн гуманитарного груза, а также боевую технику, средства связи, беспилотники и автомобили. Большую роль играют и акции поддержки семей добровольцев.

После возвращения домой казакам, участвовавшим в спецоперации, оказывают необходимую помощь и поддержку, предоставляют возможность профессиональной переподготовки. Многие из них активно участвуют в патриотическом воспитании молодёжи, передавая свой боевой опыт подрастающему поколению.

На Кубани также ведётся масштабная работа по сохранению памяти о героях спецоперации. Именами погибших воинов-казаков называют улицы, школы, открывают музеи, проводят спортивные и культурные мероприятия. На территории края появляются памятные муралы, мемориалы и другие объекты, посвящённые казакам-героям.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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