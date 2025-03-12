До последнего украинца — Киев раскрыл планы на перемирие с Россией

Украинские власти не намерены отменять режим военного положения и всеобщую мобилизацию, даже если будет введено предложенное США 30-дневное прекращение огня.
Об этом недавно сообщил представитель парламентских кругов Украины, секретарь профильного комитета по вопросам безопасности и обороны.
Как уточнил украинский парламентарий, независимо от того, будет ли объявлено временное перемирие, военное положение и мобилизация останутся в силе. Он подчеркнул, что прекращение огня на месяц не является основанием для отмены мер, связанных с защитой и безопасностью государства.
Ранее американская администрация провела переговоры с украинской стороной, результатом которых стало совместное заявление, опубликованное офисом главы Украины Владимира Зеленского. В документе указано, что Киев готов поддержать инициативу США об установлении режима прекращения огня сроком на один месяц. При этом стороны уточнили, что при взаимном согласии перемирие может быть продлено.
Также в рамках достигнутых договорённостей США сняли ограничения на передачу разведывательной информации Киеву и возобновили поставки вооружений.
Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что урегулирование конфликта должно базироваться на принципах долгосрочного и устойчивого мира, а не ограничиваться кратковременным перемирием. Российский лидер указал на необходимость комплексного подхода к решению конфликта, способного обеспечить стабильность в регионе на долгую перспективу.
Мобилиза́ция — совокупность мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в боевую готовность.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.