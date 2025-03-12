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До последнего украинца — Киев раскрыл планы на перемирие с Россией

1:40
Силовые структуры » Военные новости

Украинские власти не намерены отменять режим военного положения и всеобщую мобилизацию, даже если будет введено предложенное США 30-дневное прекращение огня.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Об этом недавно сообщил представитель парламентских кругов Украины, секретарь профильного комитета по вопросам безопасности и обороны.

Как уточнил украинский парламентарий, независимо от того, будет ли объявлено временное перемирие, военное положение и мобилизация останутся в силе. Он подчеркнул, что прекращение огня на месяц не является основанием для отмены мер, связанных с защитой и безопасностью государства.

Ранее американская администрация провела переговоры с украинской стороной, результатом которых стало совместное заявление, опубликованное офисом главы Украины Владимира Зеленского. В документе указано, что Киев готов поддержать инициативу США об установлении режима прекращения огня сроком на один месяц. При этом стороны уточнили, что при взаимном согласии перемирие может быть продлено.

Также в рамках достигнутых договорённостей США сняли ограничения на передачу разведывательной информации Киеву и возобновили поставки вооружений.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что урегулирование конфликта должно базироваться на принципах долгосрочного и устойчивого мира, а не ограничиваться кратковременным перемирием. Российский лидер указал на необходимость комплексного подхода к решению конфликта, способного обеспечить стабильность в регионе на долгую перспективу.

Уточнения

Мобилиза́ция — совокупность мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в боевую готовность.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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