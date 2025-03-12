Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил о пересечении госграницы России и входе в Сумскую область Украины передовых отрядов ВС РФ.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российский танк

Российские войска, действующие в приграничных районах Курской области, на некоторых участках пересекли государственную границу и вошли в Сумскую область.

По его словам, это было сделано с целью уничтожения резервов противника и расширения зон безопасности.

Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что операция по нейтрализации украинских сил на территории Курской области продолжается. Он отметил, что группировка украинских войск, пытавшаяся проникнуть в регион, была изолирована и подвергается планомерному уничтожению.

Одновременно российские подразделения продвинулись в Сумскую область, где ведут активные действия по ликвидации резервов противника.

Во время посещения Путиным пункта управления курской группировкой Герасимов подчеркнул, что действия российских войск направлены на укрепление безопасности приграничных территорий и предотвращение дальнейших провокаций со стороны Украины.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации.

