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Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область

1:14
Силовые структуры » Военные новости

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил о пересечении госграницы России и входе в Сумскую область Украины передовых отрядов ВС РФ.

Российский танк
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российский танк

Российские войска, действующие в приграничных районах Курской области, на некоторых участках пересекли государственную границу и вошли в Сумскую область.

По его словам, это было сделано с целью уничтожения резервов противника и расширения зон безопасности.

Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что операция по нейтрализации украинских сил на территории Курской области продолжается. Он отметил, что группировка украинских войск, пытавшаяся проникнуть в регион, была изолирована и подвергается планомерному уничтожению.

Одновременно российские подразделения продвинулись в Сумскую область, где ведут активные действия по ликвидации резервов противника.

Во время посещения Путиным пункта управления курской группировкой Герасимов подчеркнул, что действия российских войск направлены на укрепление безопасности приграничных территорий и предотвращение дальнейших провокаций со стороны Украины.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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