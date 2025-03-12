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Пощады не будет — Путин назвал судьбу захваченных в плен солдат ВСУ под Курском

Силовые структуры » Военные новости

Президент России Владимир Путин заявил, что к противникам, взятым в плен в Курской области, следует относиться как к террористам.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Это заявление было сделано во время посещения главой государства пункта управления курской группировкой войск.

Путин подчеркнул, что подход к пленным должен быть строгим и соответствовать нормам, установленным законами Российской Федерации. Он поддержал позицию начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, который ранее упомянул о плененных противниках.

По словам президента, такие лица представляют угрозу и должны рассматриваться как участники террористической деятельности. Это заявление стало частью более широкого обсуждения мер по обеспечению безопасности в приграничных регионах.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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