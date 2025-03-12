Владимир Путин подчеркнул, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях, не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.
Это заявление было сделано во время посещения главой государства пункта управления курской группировкой войск.
Путин напомнил, что статус наемников отличается от статуса военнослужащих регулярных армий, и поэтому на них не распространяются гарантии, предусмотренные международными нормами для военнопленных.
По его словам, это важный аспект, который следует учитывать при оценке ситуации на поле боя.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.