Билет в один конец — раскрыта судьба наемников, попавших в плен ВС РФ

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Владимир Путин подчеркнул, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях, не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Это заявление было сделано во время посещения главой государства пункта управления курской группировкой войск.

Путин напомнил, что статус наемников отличается от статуса военнослужащих регулярных армий, и поэтому на них не распространяются гарантии, предусмотренные международными нормами для военнопленных.

По его словам, это важный аспект, который следует учитывать при оценке ситуации на поле боя.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

